Bar Kupershtein retourne sur le lieu de son enlèvement et y récite le Shema avec ses tefillin

Environ neuf mois après sa libération de la bande de Gaza, Bar Kupershtein est retourné mercredi sur le site du festival Supernova, à Reïm, où il avait été enlevé par les terroristes du Hamas le 7 octobre 2023. L'ancien otage s'est recueilli devant le mémorial érigé en hommage aux victimes du massacre.

Sur des photographies publiées sur son compte Instagram, Bar Kupershtein apparaît portant les tefillin et récitant le Shema à l'endroit même où il avait été capturé. Il a également inscrit une lettre dans un rouleau de la Torah spécialement apporté sur le site.

Le 7 octobre, Bar Kupershtein travaillait comme responsable adjoint de la sécurité du festival Nova. Lorsque l'attaque terroriste a commencé, il avait choisi de ne pas fuir et était retourné à plusieurs reprises dans la zone des combats à bord d'un véhicule tout-terrain afin d'évacuer des blessés et de leur prodiguer les premiers soins. Il avait finalement été enlevé alors qu'il portait assistance à des participants touchés par les tirs.

Durant sa captivité, sa mère, Julie Kupershtein, avait lancé l'initiative "Des tefillin pour chaque otage". Les tefillin personnels de son fils avaient ainsi été prêtés à des milliers de jeunes en Israël et dans le monde, qui les portaient en priant pour son retour.

Après sa libération, Bar Kupershtein avait expliqué que la prière avait constitué l'une de ses principales sources de force à Gaza. "Lorsque j'entendais mes ravisseurs prier, je me disais que s'ils priaient, je devais moi aussi prier et me renforcer encore davantage", avait-il raconté. Il avait par la suite organisé un rassemblement de pose des tefillin sur la place des Otages à Tel-Aviv.

Cette visite à Reïm intervient quelques jours après l'annonce de son emménagement dans un nouvel appartement, présenté comme l'occasion de "repartir de zéro". Après avoir sollicité de l'aide pour obtenir des meubles et des équipements de première nécessité, l'ancien otage a reçu des milliers de propositions de soutien. "Je n'arrive pas à suivre tous les messages. Cela me fait pleurer de voir à quel point tout le monde veut aider", a-t-il écrit.