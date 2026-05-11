Le Premier ministre libanais affirme soutenir la paix avec Israël, mais seulement si les revendications de Beyrouth sont d’abord satisfaites

Interrogé par le journal saoudien Al Arabiya sur la nature des discussions en cours avec Israël, Nawaf Salam a déclaré que le Liban menait actuellement des pourparlers préliminaires à Washington, en vue d'éventuelles négociations plus substantielles.

« Nous soutenons la paix, mais cette paix est conditionnelle. Nous aborderons cette question ultérieurement », at-il déclaré.

Selon le Premier ministre libanais, les demandes de Beyrouth présagent d'abord sur un cessez-le-feu, un retrait total d'Israël du territoire libanais et la libération des "prisonniers" libanais détenus en Israël après leur arrestation pendant les combats au Liban.

Nawaf Salam a affirmé qu'une fois ces revendications mises en œuvre, le Liban serait ouvert à une discussion sur les conditions de la paix, mais dans un cadre arabe plus large. Il a justifié cette position en estimant qu'un accord avec Israël aurait des implications pour l'ensemble des États arabes.

Le Premier ministre libanais a également reconnu que le Hezbollah, soutenu par l'Iran, s'oppose à toute négociation avec Israël. Il a toutefois rappelé que le Liban avait déjà engagé des discussions avec Israël en 1983, même si elles avaient finalement échoué.

Ces déclarations interviennent après plusieurs semaines de tensions entre Israël et le Hezbollah. Le mouvement chiite a ouvert les hostilités contre Israël le 2 mars, quelques jours après le début de la guerre israélo-iranienne.

Les affrontements ont entraîné d'importantes frappes aériennes israéliennes et un renforcement de la présence terrestre de Tsahal au Liban. Un cessez-le-feu instauré à la mi-avril reste largement fragilisé par des violations répétées de l'organisation terroriste.