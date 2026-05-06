Les États-Unis poussent Israël et le Liban vers un dialogue direct malgré les réserves de Beyrouth

Les États-Unis continuent de défendre l'idée d'un dialogue direct entre Israël et le Liban, malgré les réticences affichées par le président libanais Joseph Aoun. Washington estime qu'une rencontre au sommet entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le chef de l'État libanais pourrait ouvrir la voie à un accord durable de paix et de sécurité.

Mardi, un responsable du département d'État américain a réaffirmé la position de l'administration Trump. Selon lui, le président américain considère qu'un échange direct entre les deux pays reste le moyen le plus rapide de faire avancer les discussions et de consolider un accord. Les négociations diplomatiques se poursuivent toutefois dans la discrétion, les États-Unis refusant de commenter le contenu précis de leurs échanges avec Jérusalem et Beyrouth.

Washington accuse également le Hezbollah de chercher à faire échouer ce processus. Selon le responsable américain, le mouvement chiite tente de saboter les négociations par des attaques contre Israël et par des pressions à l'intérieur du Liban. Les États-Unis veulent créer les conditions politiques et sécuritaires nécessaires pour permettre une diplomatie avancée.

Cette prise de position intervient après les déclarations de Joseph Aoun, qui a fermé la porte, pour l'instant, à une rencontre avec Benjamin Netanyahou. Le président libanais estime que le moment n'est pas venu pour un sommet politique de haut niveau. Selon Joseph Aoun, la priorité doit d'abord être la fin des hostilités et la mise en place d'un accord de sécurité solide.

Joseph Aoun affirme qu'un dialogue direct ne pourra être envisagé qu'après l'arrêt complet des opérations militaires israéliennes contre le Liban. Il souhaite également obtenir des garanties sécuritaires avant toute rencontre politique avec Benjamin Netanyahou.

Un cessez-le-feu entre Israël et le Liban est officiellement entré en vigueur le 17 avril à minuit. Il a ensuite été prolongé de trois semaines par Donald Trump, dans l'espoir de maintenir une dynamique diplomatique et d'éviter une nouvelle escalade à la frontière.

Malgré cette trêve, la situation reste fragile. Les États-Unis font pression pour transformer le cessez-le-feu en processus politique, tandis que le Liban insiste sur la nécessité d'une stabilisation militaire préalable. Israël, de son côté, cherche à obtenir des garanties contre les attaques du Hezbollah et à s'assurer que le sud du Liban ne redeviendra pas une base avancée contre son territoire.

Pour Washington, une rencontre entre Benjamin Netanyahou et Joseph Aoun pourrait marquer une étape importante vers une normalisation progressive entre les deux pays. Mais à Beyrouth, les hésitations restent fortes. Le président libanais veut éviter de s'engager dans une initiative politique avant d'avoir obtenu des avancées concrètes sur le terrain sécuritaire.