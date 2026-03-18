Liban : Tsahal annonce des frappes imminentes sur des ponts du fleuve Litani

L’armée israélienne a annoncé son intention de frapper dans les prochaines heures plusieurs ponts situés sur le fleuve Litani, dans le sud du Liban, afin d’entraver les déplacements du Hezbollah. Dans un message adressé aux civils, le porte-parole arabophone de Tsahal, Avichay Adraee, a appelé la population à évacuer vers le nord, au-delà du fleuve Zahrani, en raison d’opérations militaires imminentes.

Selon l’armée, ces frappes visent à empêcher le transfert de terroristes et d’équipements militaires vers le sud du Liban, alors que des membres du Hezbollah, notamment de l’unité d’élite Radwan, auraient franchi le Litani pour faire face aux forces israéliennes engagées dans des opérations terrestres. Tsahal estime que près d’un millier de ces combattants ont été déployés dans la zone.

Israël affirme agir en réponse aux activités du Hezbollah, qui opère au sein de zones civiles, et souligne que les frappes prévues seront "précises" afin de limiter les risques pour la population. La semaine dernière déjà, un pont du Litani avait été ciblé, présenté comme un axe stratégique utilisé par le Hezbollah pour ses déplacements entre le nord et le sud du pays.