Liban : Israël veut établir une zone de sécurité jusqu'au fleuve Litani, déclare Eli Cohen

Le ministre israélien des Infrastructures nationales, de l'Énergie et de l'Eau, Eli Cohen, a affirmé que l’objectif d’Israël au Liban est d’établir une zone de sécurité s’étendant jusqu’au fleuve Litani, évoquant la possibilité d’opérations terrestres pour y parvenir. Dans un entretien accordé à Arutz Sheva lors d’une visite au centre d’urgence du conseil régional de Binyamin, il a insisté sur la détermination d’Israël à garantir la sécurité de ses citoyens, rejetant toute pression internationale, notamment française, qu’il juge sans pertinence.

Sur le front nord, Eli Cohen a estimé que le Hezbollah est aujourd’hui affaibli et en difficulté, loin des scénarios redoutés de frappes massives contre Israël. Il a également appelé à l’annulation de l’accord gazier maritime conclu avec le Liban sous les gouvernements précédents, qu’il critique vivement.

Le ministre a par ailleurs mis en avant l’action du gouvernement en Judée-Samarie, où il affirme que la souveraineté israélienne progresse "dans les faits". Il a évoqué l’approbation récente de nouvelles localités et des investissements importants dans les infrastructures, notamment plus d’un milliard de shekels consacrés au développement des réseaux d’eau et d’électricité. Des projets de construction de centrales électriques sont également à l’étude pour soutenir la croissance économique de la région.

Concernant la sécurité en Judée-Samarie, il a souligné un niveau de vigilance élevé des forces israéliennes, mobilisées pour prévenir toute menace. Il a aussi défendu l’adoption du budget de l’État en période de guerre, estimant qu’il s’agit d’une étape essentielle pour garantir les ressources nécessaires à l’effort sécuritaire.

Enfin, le ministre a insisté sur la nature "historique et sans précédent" du conflit en cours, refusant de fixer un calendrier pour sa conclusion et affirmant qu’Israël poursuivra ses opérations "aussi longtemps que nécessaire" pour atteindre ses objectifs.