LIVE BLOG | Attaques iraniennes contre les Émirats : les États-Unis préparent leur réponse

🔴 Tsahal élimine deux terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban

Tsahal a indiqué avoir éliminé deux terroristes armés du Hezbollah repérés près de soldats israéliens dans le sud du Liban. Selon l'armée, les membres de la 226e brigade ont utilisé un drone armé pour les frapper alors que les terroristes tentaient de fuir à moto.

Tsahal a également annoncé avoir détruit une structure depuis laquelle un missile antichar avait été tiré lundi vers une zone où opéraient des soldats israéliens. Le projectile était tombé à proximité des militaires, sans faire de blessés.