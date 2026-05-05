LIVE BLOG | Attaques iraniennes contre les Émirats : les États-Unis préparent leur réponse
Les États-Unis préparent leur réponse après des attaques iraniennes contre les Émirats. Israël reste en état d’alerte élevé, tandis que la tension monte dans le Golfe.
Le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf menace les États-Unis sur le détroit d'Ormuz. Il a affirmé que la « nouvelle équation » du détroit d'Ormuz était en train de se dessiner. Accusant les États-Unis et leurs alliés de menacer la sécurité du transport maritime et énergétique par des « violations du cessez-le-feu » et des blocus, il a prévenu que le statu quo était « intolérable » pour Washington, ajoutant : « Nous n'avons même pas encore commencé. »
https://x.com/i/web/status/2051542580597338168
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🔴 Tsahal élimine deux terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban
Tsahal a indiqué avoir éliminé deux terroristes armés du Hezbollah repérés près de soldats israéliens dans le sud du Liban. Selon l'armée, les membres de la 226e brigade ont utilisé un drone armé pour les frapper alors que les terroristes tentaient de fuir à moto.
Tsahal a également annoncé avoir détruit une structure depuis laquelle un missile antichar avait été tiré lundi vers une zone où opéraient des soldats israéliens. Le projectile était tombé à proximité des militaires, sans faire de blessés.
Gideon Saar entame une visite officielle en Allemagne
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, entame ce mardi une visite officielle en Allemagne. Il doit rencontrer le chancelier Friedrich Merz, son homologue allemand Johann Wadephul, ainsi que plusieurs hauts responsables du gouvernement. Gideon Saar se rendra également au mémorial de la voie 17, à la gare de Grunewald, d'où les nazis déportaient les Juifs de Berlin vers les camps de concentration et d'extermination. Il rencontrera aussi les dirigeants de la communauté juive allemande.
« Le renforcement des liens avec l'Allemagne et le dialogue continu avec elle sont au cœur de notre politique étrangère », a déclaré Gideon Saar, soulignant l'importance d'approfondir les relations sécuritaires et économiques entre les deux pays.
Le président américain Donald Trump a proclamé un « Shabbat national » à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. L'initiative, baptisée « Shabbat 250 », se tiendra du vendredi soir 15 mai au samedi soir 16 mai, dans le cadre du Mois du patrimoine juif américain. Selon la proclamation de la Maison-Blanche, cette journée doit honorer la tradition juive du repos, de l'introspection et de la gratitude envers Dieu.
Aucun blessé à bord du cargo sud-coréen touché lundi soir dans le détroit d'Ormuz
La Corée du Sud a indiqué qu'aucune victime n'était à déplorer parmi les six ressortissants sud-coréens et les 18 autres personnes présentes à bord du HMM Namu, une cargaison qui a pris feu après une explosion lundi soir dans le détroit d'Ormuz. Il s'agit du premier exploité par la Corée du Sud à être endommagé depuis le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran. La cause de l'explosion n'a pas encore été confirmée, mais Donald Trump a confirmé que l'Iran avait bien tiré sur des navires commerciaux dans le détroit.
Le président français Emmanuel Macron a condamné les frappes iraniennes menées lundi contre les Émirats arabes unis, les qualifiant d'« injustifiées et inacceptables ». Il a également assuré les Émirats arabes unis du soutien de la France et a de nouveau appelé à la réouverture du détroit d'Ormuz.
https://x.com/i/web/status/2051424143028142591
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🔴 Les États-Unis sont attendus ce mardi sur leur réponse après les attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis
Un briefing du Pentagone est prévu à 8 heures, heure de Washington, soit 14 heures à Paris et 15 heures en Israël. Le secrétaire d'État Marco Rubio doit ensuite s'exprimer depuis la Maison-Blanche à 15 heures, heure de Washington, soit 21 heures à Paris et 22 heures en Israël.
Israël en état d'alerte élevé après l'interception de missiles iraniens par les États-Unis
L'armée israélienne a indiqué lundi rester en « état d'alerte élevée » après l'annonce par les forces américaines de la destruction de six bateaux iraniens et de l'interception de missiles et drones tirés par Téhéran. « L'armée israélienne surveille de près la situation et reste en état d'alerte élevée », a déclaré un responsable militaire israélien dans un communiqué transmis à l'AFP.
Dans ce contexte de tensions croissantes, Israël se prépare à plusieurs scénarios, dont de possibles tirs vers son territoire. Les autorités pourraient rétablir des consignes de sécurité plus strictes et ouvrir des abris dans certaines zones sensibles. Elles appellent la population à rester vigilante et à suivre les directives du Commandement du front intérieur.