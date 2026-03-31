Frappes à Ispahan : des installations de missiles ciblées par des bombes anti-bunker

Des frappes aériennes ont visé dans la nuit des dépôts de missiles situés à Ispahan, à environ 300 kilomètres au sud de Téhéran, selon plusieurs médias. D’après ces informations, l’attaque aurait impliqué l’utilisation de bombes capables de pénétrer des bunkers profondément enfouis, un type d’armement généralement associé aux capacités militaires des États-Unis.

Des images diffusées sur les réseaux montrent d’importantes explosions, suivies de détonations secondaires, avec des projectiles visibles s’échappant des flammes, suggérant la destruction de stocks de missiles.

Située au centre de l’Iran, Ispahan constitue un axe stratégique reliant la capitale aux infrastructures du sud du pays. Les installations visées seraient installées dans des réseaux de tunnels creusés dans les montagnes, traditionnellement difficiles à atteindre par des frappes conventionnelles. Jusqu’à présent, les opérations menées contre ces sites consistaient principalement à neutraliser les entrées des tunnels. L’usage présumé de munitions pénétrantes pourrait marquer une évolution dans les méthodes employées pour cibler ces infrastructures souterraines.