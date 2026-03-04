LIVE BLOG | Tsahal lance une dixième série de frappes sur Téhéran
L'armée continue de cibler des infrastructures du régime
Arabie saoudite : une tentative d’attaque a visé la raffinerie de Saudi Aramco à Ras Tanura Refinery, selon le porte-parole du ministère saoudien de la défense. D’après une première évaluation, l’attaque aurait été menée par un drone. aucun dégât n’a été signalé à ce stade.
Un navire iranien attaqué par un sous-marin au large du Sri-Lanka : au moins 101 disparus
Un avion de chasse grec F-16 a décollé d'une base à Chypre pour intercepter « l'objet suspect » repéré près de l'espace aérien du pays, ont indiqué deux sources sécuritaires à Reuters
Liban : Tsahal mène une nouvelle vague de frappes contre le quartier de Dahieh à Beyrouth après des ordres d'évacuation
Jean-Noël Barrot : des chasseurs Rafale français ont déjà neutralisé des drones iraniens visant les Émirats arabes unis
Israël a frappé plus de 250 cibles du Hezbollah au Liban, dont 100 au cours des dernières 24 heures
L’armée israélienne a mené plus de 250 frappes au Liban, dont plus de 100 au cours des dernières 24 heures, ciblant des quartiers généraux, des bases de lancement et des dépôts d’armes de l’Hezbollah. L’aviation israélienne a notamment détruit le quartier général de l’organisation à Nabatieh et un lanceur de missiles dirigés vers Haïfa, en moins d’une heure et demie. Ces opérations ont entraîné l’évacuation d’environ 300 000 habitants du Sud-Liban, et de nouvelles consignes d’évacuation ont été émises pour d’autres villages. Ces frappes visent à neutraliser les hauts responsables et les infrastructures militaires du Hezbollah dans la région, souligne Tsahal.
Le ministre israélien de la Défense avertit : « Tout successeur de Khamenei sera une cible »
Le ministre de la Défense Israel Katz a adressé ce mercredi un avertissement sans équivoque aux plus hautes autorités d'Iran, alors que le fils du Guide suprême Ali Khamenei aurait été choisi pour lui succéder. « Tout dirigeant désigné pour poursuivre le plan du régime visant à détruire Israël, menacer les États-Unis, le monde libre et les pays de la région, et opprimer le peuple iranien sera une cible prioritaire », a déclaré Katz. « Peu importe son nom ou l’endroit où il se cache. »
🚨 Sirènes d'alerte dans le nord
Tsahal a mené dans la nuit des frappes contre des dizaines de sites du Basij et de la Sécurité intérieure en Iran
Les forces aériennes israéliennes ont mené, hier et au cours de la nuit, une série de frappes visant des dizaines de quartiers généraux de l’appareil Basij, impliqué dans le maintien de l’ordre en Iran, ainsi que des installations de la Sécurité intérieure, subordonnée au régime des ayatollahs. Selon l’armée israélienne, ces infrastructures jouaient un rôle central dans le contrôle du territoire et de la population civile par la République islamique. Les frappes ont également ciblé des installations logistiques des forces terrestres, ainsi que des lanceurs de missiles et des systèmes de défense du régime. L’armée israélienne a indiqué que ces opérations s’inscrivaient dans un effort continu destiné à affaiblir les capacités militaires du régime iranien et ses dispositifs de commandement et de contrôle.
Liban : Tsahal émet un ordre d'évacuation du quartier de Dahyeh à Beyrouth en prévision de frappes
Des missiles de croisière iranien interceptés en Arabie saoudite
🚨 Les alarmes ont récemment retenti dans la région de Jérusalem et dans le nord, suite à des tirs en provenance d'Iran et du Liban