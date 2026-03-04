Israël a frappé plus de 250 cibles du Hezbollah au Liban, dont 100 au cours des dernières 24 heures

L’armée israélienne a mené plus de 250 frappes au Liban, dont plus de 100 au cours des dernières 24 heures, ciblant des quartiers généraux, des bases de lancement et des dépôts d’armes de l’Hezbollah. L’aviation israélienne a notamment détruit le quartier général de l’organisation à Nabatieh et un lanceur de missiles dirigés vers Haïfa, en moins d’une heure et demie. Ces opérations ont entraîné l’évacuation d’environ 300 000 habitants du Sud-Liban, et de nouvelles consignes d’évacuation ont été émises pour d’autres villages. Ces frappes visent à neutraliser les hauts responsables et les infrastructures militaires du Hezbollah dans la région, souligne Tsahal.