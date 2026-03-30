LIVE BLOG | Troisième attaque iranienne en moins d'une heure sur le Néguev
Le Hezbollah a mené parallèlement plusieurs attaques à la roquette et au drone notamment dans la région de Haïfa
🚨 Tirs en provenance d'Iran : les sirènes d'alerte retentissent pour la troisième fois en moins d'une heure dans le Néguev
Liban : un Casque bleu indonésien tué, Jakarta condamne et demande une enquête
L’Indonésie a confirmé la mort de l’un de ses Casques bleus déployés au sein de la FINUL au Liban, après l’explosion d’un projectile près de la localité d’Adchit al-Qusayr. Selon les autorités indonésiennes, des tirs d’artillerie indirects ont causé la mort du soldat et blessé trois autres militaires, tandis que la mission onusienne a indiqué ne pas connaître l’origine du projectile et avoir ouvert une enquête. Jakarta a exprimé ses condoléances à la famille de la victime, souhaité un prompt rétablissement aux blessés, et annoncé travailler avec la FINUL pour le rapatriement du corps ainsi que la prise en charge médicale des survivants. L’Indonésie a également fermement condamné l’incident et appelé à une enquête approfondie, soulignant que la sécurité des Casques bleus doit être respectée en toutes circonstances.
Nouvelle vague de frappes de Tsahal contre des cibles du régime iranien à Téhéran
L'armée israélienne a annoncé mener des attaques contre des infrastructures appartenant au régime iranien à Téhéran, sans fournir plus de détails dans l'immédiat.
Donald Trump : "de nombreuses cibles en Iran ont été détruites au cours des dernières 24 heures"
Le président américain Donald Trump a affirmé dans un message publié sur son réseau Truth Social que "de nombreuses cibles recherchées depuis longtemps ont été neutralisées et détruites" par l'armée américaine en Iran au cours de la dernière journée.
Tsahal déjoue deux tentatives d’attaques terroristes en Judée-Samarie
L’armée israélienne a annoncé avoir empêché deux tentatives d’attaques terroristes en Judée-Samarie. Dans un premier incident à Dura, dans le sud du territoire, des soldats ont identifié un individu courant vers eux avec un couteau et ont ouvert le feu, le tuant sur place. Dans un second cas à Al-Ram, au centre de la Judée-Samarie, les forces israéliennes ont tiré sur un homme qui a accéléré son véhicule en leur direction, représentant une menace immédiate ; il a été neutralisé.
Explosion dans le sud du Liban : un Casque bleu de la FINUL tué, un autre grièvement blessé
La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a annoncé qu’un de ses Casques bleus a été tué et un autre grièvement blessé à la suite de l’explosion d’un projectile survenue près du village d’Adchit al-Qusayr, dans le sud du Liban. L’incident s’est produit à proximité d’une position de la mission onusienne. Dans un communiqué publié tôt ce matin, la FINUL précise que l’origine du projectile reste inconnue à ce stade et indique avoir ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes de cette explosion.
Des attaques lancées depuis l'Iran, le Liban et le Yémen contre Israël
Les alertes ont été déclenchées à Eilat en début de nuit en raison de la crainte d'intrusion de drones en provenance du Yémen. Les deux engins ont été interceptés. L'Iran a mené deux attaques sur le sud d'Israël et le Hezbollah a visé le nord, notamment la région de Haïfa.