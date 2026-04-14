Tsahal se prépare à une présence prolongée dans la zone de sécurité au Sud-Liban

Les combats se poursuivent dans le sud du Liban, où l’armée israélienne estime que les prochains jours seront décisifs, tout en se préparant à une présence prolongée dans la zone de sécurité en cours de formation. Selon les évaluations militaires, Tsahal a achevé l’encerclement de Bint Jbeil, un bastion majeur du Hezbollah, où une centaine de terroristes ont été éliminés sur les quelque 150 présents dans la zone, tandis que plusieurs dizaines seraient encore actifs. En parallèle des opérations, la pression politique interne au Liban contre le Hezbollah s’intensifie, alors qu’Israël affirme vouloir mener toute négociation avec Beyrouth sous le feu. Les forces israéliennes sont actuellement positionnées à une distance de 7 à 10 kilomètres de la frontière, sur des lignes antichars, tandis que l’appareil sécuritaire reste en état d’alerte face à une possible reprise des combats avec l’Iran.