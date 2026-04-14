LIVE BLOG | Vers un deuxième cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran
Cette nouvelle série de pourparlers pourrait avoir lieu jeudi, le Pakistan proposant d'accueillir les discussions avant l'expiration de la trêve
La Chine qualifie le blocus américain des ports iraniens de "dangereux et irresponsable"
La Chine a vivement critiqué le blocus imposé par les États-Unis autour des ports iraniens, le qualifiant de "dangereux et irresponsable", après les menaces du président Donald Trump de couler tout navire tentant d’y accéder ou d’en sortir. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a estimé que cette intensification des opérations militaires américaines risquait d’aggraver les tensions et de fragiliser davantage le cessez-le-feu déjà précaire, tout en mettant en danger la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz.
🚨 Tirs en provenance du Liban : les sirènes d'alerte retentissent à Katzrin, dans le Golan
Israël à l’arrêt pendant la sirène du souvenir de la Shoah
Une sirène de deux minutes a retenti ce mardi à 10 heures dans tout Israël, plongeant le pays dans un arrêt quasi total à l’occasion de Yom HaShoah (Journée du souvenir de la Shoah). Comme chaque année, automobilistes, passants et travailleurs ont interrompu leurs activités pour se recueillir en mémoire des victimes. La principale cérémonie officielle se tient à Yad Vashem, à Jérusalem. Contrairement aux sirènes d’alerte en cas d’attaque, le signal émis est continu ; il serait toutefois immédiatement interrompu en cas de menace réelle, pour laisser place à une alerte sécuritaire.
L’Iran veut consacrer une partie de ses revenus pétroliers à la reconstruction
L’Iran prévoit d’allouer une partie de ses revenus pétroliers à la réparation des dégâts causés à ses infrastructures industrielles par les attaques israélo-américaines, a indiqué le ministre du Pétrole Mohsen Paknejad. Selon lui, les ventes de pétrole ont été soutenues ces dernières semaines, les exportations n’ayant pas été interrompues "un seul jour", notamment grâce au maintien des opérations sur des sites stratégiques comme l’île de Kharg. Le ministre a également souligné que les prix du brut iranien avaient sensiblement augmenté le mois dernier, contribuant à renforcer les ressources financières du pays dans un contexte de reconstruction.
Tsahal se prépare à une présence prolongée dans la zone de sécurité au Sud-Liban
Les combats se poursuivent dans le sud du Liban, où l’armée israélienne estime que les prochains jours seront décisifs, tout en se préparant à une présence prolongée dans la zone de sécurité en cours de formation. Selon les évaluations militaires, Tsahal a achevé l’encerclement de Bint Jbeil, un bastion majeur du Hezbollah, où une centaine de terroristes ont été éliminés sur les quelque 150 présents dans la zone, tandis que plusieurs dizaines seraient encore actifs. En parallèle des opérations, la pression politique interne au Liban contre le Hezbollah s’intensifie, alors qu’Israël affirme vouloir mener toute négociation avec Beyrouth sous le feu. Les forces israéliennes sont actuellement positionnées à une distance de 7 à 10 kilomètres de la frontière, sur des lignes antichars, tandis que l’appareil sécuritaire reste en état d’alerte face à une possible reprise des combats avec l’Iran.
L’Iran réclame des compensations à plusieurs pays arabes pour leur rôle dans le conflit
L’ambassadeur de l’Iran à l’ONU, Amir Saeid Iravani, a déclaré que Téhéran exigeait des compensations de la part de Bahreïn, de l’Arabie saoudite, du Qatar, des Émirats arabes unis et de la Jordanie pour leur participation à la guerre contre l’Iran. Cette prise de position intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que la République islamique accuse plusieurs États arabes d’avoir soutenu les opérations militaires menées à son encontre.
Un pétrolier chinois sanctionné par Washington franchit le détroit d’Ormuz malgré le blocus
Un pétrolier chinois sous sanctions américaines a traversé le détroit d’Ormuz en dépit du blocus naval imposé par les États-Unis, selon des données de suivi maritime. Le navire Rich Starry, appartenant à la société Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, devient ainsi le premier à quitter le Golfe depuis la mise en place du blocus. Sanctionnés par Washington pour leurs liens commerciaux avec l’Iran, le tanker et son armateur transportent environ 250 000 barils de méthanol, chargés au port d’Hamriyah, aux Émirats arabes unis. D’après les données disponibles, le navire est exploité par un équipage chinois, illustrant les tensions persistantes autour de cette route maritime stratégique pour l’approvisionnement énergétique mondial.
Le blocage du détroit d’Ormuz pourrait faire grimper durablement les prix du pétrole
Les prix du pétrole devraient continuer à augmenter tant qu’un trafic maritime "significatif" ne reprendra pas dans le détroit d’Ormuz, a averti le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright. S’exprimant lors du forum économique mondial de Semafor à Washington, il a estimé que la situation pourrait perdurer encore несколько semaines, contredisant ainsi ses précédentes déclarations plus optimistes sur une baisse imminente des prix. Selon lui, les cours resteront élevés, voire continueront de grimper, jusqu’à ce que le flux de navires dans cette voie stratégique pour le commerce mondial de l’énergie reprenne de manière substantielle.
Le Sénat américain juge l’opération militaire en Iran "efficace" mais réclame une stratégie de sortie
Le chef de la majorité au Sénat américain, John Thune, a estimé que les États-Unis avaient été "efficaces" dans leur confrontation avec l’Iran, tout en soulignant la nécessité urgente d’une stratégie de sortie. S’exprimant après une pause parlementaire de deux semaines, il a insisté sur l’importance de parvenir à une issue garantissant un Moyen-Orient plus sûr et renforçant la sécurité nationale américaine. Évoquant le blocage des navires dans le détroit d’Ormuz décidé par Donald Trump, Thune a suggéré que des sanctions contre les partenaires commerciaux de l’Iran, notamment la Chine, pourraient accentuer la pression sur Téhéran pour le ramener à la table des négociations. Par ailleurs, il a indiqué que la demande de financement de la guerre par la Maison-Blanche pourrait être revue à la baisse, alors que le Congrès attend toujours une requête officielle, potentiellement chiffrée à plusieurs centaines de milliards de dollars, un vote qui pourrait constituer un tournant pour les élus républicains.
Nucléaire iranien : les États-Unis et l’Iran s’opposent sur la durée et le sort de l’uranium enrichi
Lors des récentes négociations entre les États-Unis et l’Iran, d’importants désaccords ont émergé concernant le programme nucléaire iranien, selon des informations du New York Times. Washington aurait exigé l’arrêt de l’enrichissement d’uranium par l’Iran pour une durée de 20 ans, tandis que Téhéran a proposé une suspension limitée à cinq ans. Par ailleurs, les États-Unis ont demandé le transfert hors du pays des stocks d’uranium enrichi, une requête rejetée par l’Iran, qui insiste plutôt sur un processus de dilution de ces matières. Ces divergences illustrent les obstacles persistants à la conclusion d’un accord entre les deux parties.
Vers un deuxième cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran
Un second cycle de discussions entre les États-Unis et l’Iran pourrait se tenir dès jeudi prochain, selon des sources américaines citées par l’agence Associated Press, dans un contexte de reprise des efforts diplomatiques entre les deux pays. Parallèlement, le Pakistan a proposé d’accueillir cette nouvelle série de pourparlers à Islamabad dans les prochains jours, avant l’expiration de la trêve en cours. D’après deux responsables pakistanais s’exprimant sous couvert d’anonymat, cette initiative reste conditionnée à l’accord des parties sur le lieu des négociations. Malgré l’absence d’accord lors du premier round, celui-ci est perçu comme une étape d’un processus diplomatique appelé à se poursuivre.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent dans le nord d'Israël