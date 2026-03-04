Malgré les sirènes retentissant dans toute la ville dans le contexte de guerre avec l’Iran, Michael (Misha) Maryanoff et Lior Lasri ont choisi de maintenir leur mariage, transformant le parking du centre Dizengoff à Tel Aviv en salle de réception improvisée.

La décision, prise seulement à midi, a permis aux invités venus spécialement de l’étranger de se joindre à la cérémonie. Sous une 'houppa faites de ballons roses et blancs, entourés de passants et de l’énergie vibrante de la ville, le couple s’est uni devant famille et amis.

« Nous avions prévu de nous marier aujourd'hui et nous avons pensé que c’était la bonne chose à faire », a indiqué Lior à la chaîne N12 avant la cérémonie. Malgré les alarmes, elle confie ne pas les avoir entendues, absorbée par les préparatifs et les photos. « Pour le peuple d’Israël, il y a toujours une solution, il faut garder espoir », a-t-elle ajouté.

Le marié, Michael, arrivé d’Argentine avec sa famille, résume l’esprit de la journée : « C’est le plus beau jour de ma vie, même ici. Entourés de tous mes amis et de ma famille, nous voulions que l’amour soit au rendez-vous. » Il a également adressé un message au peuple israélien : « Am Israel Hai. Le peuple d’Israël est vivant. »

La mère de la mariée, Eti Lasri, a expliqué : « Nous n’aurions jamais imaginé célébrer ce mariage sur un parking, mais le destin en a décidé autrement. Après consultation avec le rabbin, il a été décidé de maintenir la cérémonie aujourd’hui. »