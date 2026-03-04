Message de Tsahal aux Iraniens : "2 500 ans de culture magnifique ne peuvent être effacés par 47 ans de terreur"

Le porte-parole de l’armée israélienne, Effie Defrin, a diffusé un message inhabituel en persan et en hébreu directement destiné au peuple iranien, clarifiant les objectifs de l’opération militaire israélo-américaine en cours et la distinction faite entre le régime iranien et les citoyens du pays.

Dans son allocution, Effie Defrin a souligné que l’offensive vise uniquement le régime terroriste iranien, responsable du sang versé d’Israéliens, de la propagation de la terreur dans la région et de violences commises contre des civils iraniens recherchant simplement la liberté. Il a précisé : « Le régime a entraîné l’Iran et la région dans une guerre inutile à travers ses agressions et son soutien à ses groupes terroristes. »

Le général a rappelé que Tsahal avait déjà éliminé des dizaines de hauts responsables du régime et démantelé des centaines de cibles militaires à travers l’Iran, et que les frappes se poursuivront « jusqu’à ce que la menace soit neutralisée ».

Pour assurer la sécurité des civils, le porte-parole a conseillé : « Éloignez-vous des installations militaires et suivez les instructions diffusées sur nos plateformes officielles en persan. Vos vies sont précieuses. »

Enfin, le message comportait un appel symbolique à la résilience : « En restant fermes, vous contribuez à la lutte mondiale contre l’obscurité. Deux mille cinq cents ans de culture magnifique ne peuvent être effacés par quarante-sept ans de terreur. Que le printemps apporte la liberté et que la lumière l’emporte sur les ténèbres. »