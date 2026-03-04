Comment Israël et les États-Unis coordonnent leurs frappes en Iran : partage géographique et stratégique

L’armée israélienne a révélé comment elle organise ses opérations conjointes avec les forces américaines dans le cadre de la campagne militaire en cours contre l’Iran, en répartissant les missions selon la géographie, le type de cible et les avantages relatifs de chaque force.

Selon les informations fournies par Tsahal, l’Armée de l’air israélienne concentre ses frappes sur les lanceurs de missiles balistiques et d’autres installations militaires situées dans l’ouest et le centre de l’Iran, zones à partir desquelles Téhéran tire ses missiles longue portée sur Israël. De leur côté, les forces américaines ciblent les lanceurs situés dans le sud de l’Iran, utilisés pour frapper les bases américaines dans le Golfe.

La répartition se fait également par type de cible. Les États-Unis ont pris la responsabilité de l’ensemble de la marine iranienne, tandis qu’Israël se concentre sur d’autres sites stratégiques, notamment des installations du régime à Téhéran.

La coopération repose aussi sur des moyens logistiques. L’armée israélienne utilise massivement les capacités de ravitaillement en vol de l’armée américaine, dont la flotte de ravitailleurs est environ dix fois plus importante que la sienne. Plusieurs dizaines de ravitailleurs américains ont été déployés en Israël depuis le début du conflit.

Tsahal décrit cette campagne comme la première guerre à grande échelle menée conjointement avec les États-Unis, après plusieurs mois de planification commune. Des cellules de coordination bilatérales opèrent en Israël et aux États-Unis pour synchroniser le renseignement, les cibles et la défense. Plus de 1 000 soldats américains sont actuellement stationnés en Israël.

Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, communique quotidiennement avec l’amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM américain, afin de coordonner les opérations.