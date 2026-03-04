"Epic Fury" : les Etats-Unis indiquent avoir frappé plus de 2 000 cibles en Iran et détruit un sous-marin

Le général Brad Cooper, commandant du Commandement central américain (CENTCOM), a annoncé ce mercredi que les forces américaines avaient frappé jusqu’à présent 2 000 cibles en Iran, détruisant notamment 17 navires iraniens, dont un sous-marin. « L’Iran est désormais percé à jour », a déclaré Brad Cooper, précisant que les frappes se poursuivront pour neutraliser les derniers lanceurs de missiles balistiques du pays.

Selon le CENTCOM, les forces américaines mobilisent plus de 50 000 soldats et 200 avions de chasse, en coopération avec Israël, dans ce qui constitue le plus important déploiement militaire américain dans la région depuis une génération. Les bombardiers B-2 et B-1 ont mené des frappes ciblées sur des sites de missiles profonds en Iran, tandis que des drones suicides, issus de modèles iraniens améliorés aux États-Unis, ont été utilisés pour la première fois avec un impact significatif.

Dans le cadre des représailles iraniennes, plus de 500 missiles balistiques et 2 000 drones ont été lancés contre Israël et plusieurs États du Golfe. Une fillette de 11 ans a été tuée au Koweït par des éclats d’obus. En Arabie saoudite, neuf drones et deux missiles de croisière ont été interceptés.

Par ailleurs, deux sites de la CIA ont été endommagés, l’un en Irak et l’autre à Riyad, sans faire de victimes. L’ambassade américaine à Riyad a également subi des dégâts structurels lors de l’attaque par drone, le personnel se réfugiant sur place.

Le général Cooper a souligné que l’opération visait à affaiblir les capacités offensives de l’Iran et que les forces américaines contrôlaient désormais l’espace aérien au-dessus du pays. « Notre objectif est d’abattre tout ce qui peut nous tirer dessus », a-t-il déclaré, tout en assurant que la puissance de feu américaine continue de croître, avec des frappes 24h/24 depuis la mer, l’air et le cyberespace.

Enfin, le Pentagone a confirmé la mort de six soldats américains au Koweït lors d’une attaque de drone iranien sur un centre logistique, dont quatre ont été identifiés : le capitaine Cody Cork, les sergents-chefs Noah Titans et Nicole M. Amor, et le sergent Declan J. Cody.