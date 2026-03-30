Pessah sous restrictions : les consignes du Commandement du front intérieur prolongées

À deux jours de la fête de Pessah (Pâque juive) le Commandement du front intérieur a annoncé le maintien des restrictions en vigueur sur l’ensemble du territoire, à l’issue d’une nouvelle évaluation de la situation sécuritaire. Ces mesures resteront en place jusqu’à samedi à 20h et devraient impacter les célébrations de la fête dans tout le pays.

La majorité du territoire est placée en niveau d’alerte "orange", impliquant des limitations strictes sur la vie quotidienne. Dans ces zones, les établissements scolaires restent fermés et les rassemblements sont autorisés dans la limite de 50 personnes, à condition de pouvoir accéder rapidement à un abri conforme en cas d’alerte. Les plages demeurent fermées au public, tandis que l’activité professionnelle est maintenue sous réserve des mêmes conditions de sécurité.

Dans certaines régions, notamment au nord du pays, dans la vallée du Jourdain et dans l’Arava, un niveau d’alerte "jaune" est en vigueur, offrant des règles légèrement assouplies. Les cours peuvent s’y tenir si des abris adéquats sont accessibles, et les rassemblements sont autorisés jusqu’à 50 personnes en extérieur et 100 en intérieur, toujours sous réserve de pouvoir rejoindre un espace protégé.

Les autorités insistent sur la nécessité de respecter strictement ces consignes, alors que les célébrations familiales du Seder approchent, dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes.