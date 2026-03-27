Sud-Liban : Tsahal découvre une infrastructure souterraine du Hezbollah près d'une église

Tsahal a découvert une infrastructure souterraine active du Hezbollah à proximité d’une église dans la région d’al-Khiam, dans le sud du Liban. Les soldats ont repéré un puits d’accès ainsi qu’un réseau souterrain utilisé pour des activités militaires, à l’issue d’opérations menées récemment sur place.

Ce site avait déjà été repéré en décembre 2024, avant d’être vidé de ses armes et de ses terroristes. Toutefois, les recherches actuelles ont permis de découvrir trois nouveaux puits creusés pendant le cessez-le-feu, suggérant une réactivation de l’infrastructure. Tsahal estime que cette évolution témoigne d’un usage continu et organisé de ces installations par le Hezbollah.

L’armée israélienne affirme que cette zone servait de base opérationnelle, avec la présence antérieure de stocks d’armes ainsi que d’équipements logistiques tels que des matelas, de la nourriture et du matériel destiné à soutenir des opérations contre ses forces et contre des civils israéliens. Elle accuse également le Hezbollah d’exploiter systématiquement les zones civiles, notamment les villages chrétiens, pour y implanter ses infrastructures militaires.

L’utilisation d’une église à des fins militaires constitue une violation du droit international et met en danger les populations locales, affirme Tsahal. L’armée accuse par ailleurs le Hezbollah terroriste d’empêcher des civils d’évacuer les zones de combat et, dans certains cas, d’avoir ouvert le feu sur des habitants tentant de fuir.

L’armée israélienne précise enfin que son opération a été menée sur la base de renseignements précis indiquant une activité militaire dans la zone, qu’elle considère comme un site de combat actif, s’inscrivant dans un schéma plus large d’implantation d’infrastructures du Hezbollah terroriste au cœur de zones civiles dans le sud du Liban.