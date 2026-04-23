Sud-Liban : un terroriste du Hezbollah capturé par Tsahal après avoir été maîtrisé par des habitants d’un village chrétien

Tsahal a annoncé jeudi l’arrestation dans le sud du Liban d’un terroriste appartenant à l’unité d'élite Radwan du Hezbollah, après sa reddition aux forces israéliennes opérant dans la zone. Le suspect a d’abord été intercepté par des habitants du village chrétien de Rmeish, qui l’ont frappé et poignardé à plusieurs reprises avant d’alerter l’armée israélienne pour qu’elle vienne l’arrêter.

L’incident s'est produit mercredi soir, lorsqu’un signalement transmis par l’unité de renseignement 504 a fait état de la présence d’un terroriste dans le village. Une force du bataillon Yonatan, premier bataillon régulier de la brigade Hashmonaïm, a alors été dépêchée sur place. Le suspect a toutefois réussi à prendre la fuite quelques instants avant l’arrivée des soldats.

Les troupes israéliennes l’ont finalement localisé en périphérie du village à l’aide d’un drone. Les premières évaluations laissaient penser qu’il avait été tué par des tirs, mais il a ensuite été confirmé qu’il avait survécu et qu’il avait été capturé vivant.

Dans son communiqué, Tsahal affirme que l’homme préparait une attaque imminente contre les forces israéliennes déployées au sud de la ligne de défense avancée. L’armée ajoute que le suspect s’est rendu après une vaste opération menée dans la région contre les infrastructures terroristes du Hezbollah, avant d’être transféré pour interrogatoire.