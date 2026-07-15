Tsahal annonce l’élimination de deux commandants de la force Nukhba du Hamas dans le nord de Gaza

Parmi eux figure Ali Shamlakh, commandant adjoint d’une compagnie Nukhba. Selon l’armée israélienne, il participait à la préparation d’attaques en formant des terroristes chargés de viser des civils israéliens et des soldats opérant dans la région.

La frappe a également éliminé Nasser Louh, présenté comme le chef d’une cellule Nukhba du bataillon Sabra du Hamas.

Tsahal affirme que les deux hommes représentaient une menace immédiate pour ses troupes déployées dans la bande de Gaza. L’armée précise que l’opération a été menée par une frappe aérienne de précision.

Les forces du Commandement Sud restent déployées dans la zone conformément à l’accord de cessez-le-feu et continueront, selon Tsahal, à agir contre toute menace immédiate.