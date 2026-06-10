Tsahal confirme des dégâts sur la base aérienne de Ramat David après une attaque iranienne

L’armée israélienne a confirmé mardi que la base aérienne de Ramat David, dans le nord d’Israël, avait été touchée lors de la dernière salve de missiles tirée par l’Iran. Selon une source militaire, les dégâts ont été causés par des débris d’interception et non par un impact direct d’un missile iranien. L’onde de choc a notamment endommagé un entrepôt et une chariot élévateur, qui ont été recouverts de poussière.

Cette confirmation intervient après la publication d’images par la société de renseignement satellitaire Soar. La comparaison entre des clichés pris avant et après l’attaque a révélé la disparition apparente d’un hangar et l’apparition d’une marque au sol susceptible de témoigner d’un impact dans l’enceinte de la base. L’étendue exacte des dommages demeure toutefois difficile à évaluer en raison de la qualité limitée des images disponibles et des restrictions imposées aux services de satellites commerciaux opérant au-dessus des installations militaires israéliennes.

Les révélations rappellent des informations publiées en juillet 2025 par le quotidien britannique The Telegraph, selon lesquelles plusieurs bases de Tsahal avaient été touchées par des missiles iraniens à la suite de l’opération "Réveil du lion". D’après une analyse de chercheurs de l’Université de l'Oregon fondée sur des images satellites, six missiles avaient alors atteint des installations militaires dans le nord, le centre et le sud d’Israël, notamment les bases aériennes de Base aérienne de Tel Nof, de Tziporit et le camp militaire de Glilot.