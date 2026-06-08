Tsahal élimine trois hauts responsables du Jihad islamique dans la bande de Gaza

Tsahal a annoncé avoir mené, au cours du week-end, une frappe dans le centre de la bande de Gaza pour éliminer trois hauts responsables de l’organisation terroriste du Jihad islamique palestinien. Selon l’armée israélienne, les cibles occupaient des fonctions clés au sein des structures militaires du mouvement.

Parmi les terroristes éliminés figure Mohammed Atiya Hassan Abu Afash, présenté comme le chef du département de l’ingénierie et des spécialités du Jihad islamique palestinien. Tsahal affirme qu’il était responsable du développement des capacités techniques et opérationnelles de l’organisation et qu’il jouait un rôle central dans la planification d’attaques contre les forces israéliennes.

La frappe a également visé Farhat Zuheir Farhat Harara, adjoint du chef du département de l’ingénierie, décrit comme le principal collaborateur d’Abu Afash. Un troisième responsable, Abdallah Allah Riyad Massoud Qadoum, chargé du réseau antichar du Jihad islamique dans le nord de la bande de Gaza, a également été tué. Selon l’armée, il avait participé à la préparation de nombreuses attaques antichars contre les forces israéliennes au cours des dernières années.

Tsahal affirme que ces responsables continuaient récemment à promouvoir des activités terroristes contre Israël et ses forces, en violation des dispositions du cessez-le-feu en vigueur. L’armée estime que leurs actions s’inscrivaient dans les efforts du Jihad islamique palestinien pour reconstituer ses capacités militaires et préparer de nouvelles attaques. Elle rappelle également que l’organisation terroriste a participé au massacre du 7 octobre 2023.

L’armée israélienne a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses opérations contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza afin d’éliminer toute menace pesant sur les soldats de Tsahal et les citoyens israéliens. Elle précise que les forces du Commandement Sud restent déployées conformément aux accords en vigueur et continueront d’agir contre toute menace immédiate.