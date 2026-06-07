Un terroriste impliqué dans le massacre du 7 octobre éliminé par Tsahal

L’armée israélienne et le Shin Bet ont annoncé l’élimination, la semaine dernière dans le sud de la bande de Gaza, de Zakr Abou Karim, commandant d’une cellule de la force Nukhba du Hamas et figure ayant participé à l’attaque contre la région de Kissoufim lors du massacre du 7 octobre 2023.

Tsahal affirme que le terroriste a poursuivi ses activités tout au long de la guerre, en planifiant et en coordonnant diverses opérations contre les forces israéliennes déployées à Gaza.

L’armée affirme également qu’il a récemment violé les termes du cessez-le-feu en participant à la reconstruction des infrastructures du Hamas, en stockant d’importantes quantités d’armes et en supervisant l’entraînement de nouveaux terroristes en vue de futures attaques contre Israël.

Lors de la frappe ciblée, un autre terroriste du Hamas, chargé des communications au sein de l’organisation, a également été éliminé. Les deux terroristes se trouvaient dans un bâtiment où étaient entreposés de nombreux moyens de combat, selon les autorités israéliennes.

Dans un communiqué, Tsahal a indiqué que les forces du Commandement sud poursuivaient leurs opérations conformément aux accords en vigueur et a réaffirmé sa détermination à neutraliser toute menace visant les soldats israéliens ou les civils.

« Nous continuerons d’agir à tout moment pour éliminer toute menace immédiate contre nos forces et les citoyens de l’État d’Israël », a souligné l’armée.