Tsahal a décidé de créer une usine militaire de production de drones explosifs face à la menace grandissante des drones explosifs du Hezbollah dans le sud du Liban.

Selon la radio de l’armée israélienne, cette nouvelle installation doit permettre de produire des drones explosifs à grande échelle, rapidement et à moindre coût. L’objectif est aussi de renforcer la production locale et de réduire la dépendance à certains composants importés, notamment de Chine.

L’une des particularités du projet réside dans la main-d’œuvre mobilisée. Environ 200 soldats ultraorthodoxes doivent être affectés à cette usine après avoir suivi une formation technologique spécifique. Ils seront formés comme techniciens et assembleurs de drones.

La première promotion devrait être incorporée dès le mois prochain. Pour Tsahal, ce projet répond à la fois à un besoin opérationnel urgent et à la volonté d’intégrer plus efficacement des soldats ultraorthodoxes dans un service militaire considéré comme significatif.

Selon les prévisions de l’armée, l’usine pourrait commencer à livrer des milliers de drones explosifs par mois dans les deux mois suivant son lancement.

À terme, les cadences de production pourraient atteindre plusieurs dizaines de milliers d’unités mensuelles. L’objectif serait de permettre à chaque force d’infanterie sur le terrain de disposer de munitions rôdeuses bon marché et disponibles pour différentes missions.

Tsahal développe également dans cette usine une capacité de « défense active » : des drones conçus pour exploser contre des drones ennemis. Cette technologie doit offrir une couche de protection supplémentaire aux forces d’infanterie et aux unités blindées exposées.