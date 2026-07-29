Tsahal veut détruire les tunnels du Hezbollah à Ali Taher et attend le feu vert de Benjamin Netanyahou

Tsahal presse le pouvoir politique d’autoriser la destruction de tunnels du Hezbollah situés dans le massif d’Ali Taher, dans le sud du Liban, selon des informations révélées mercredi soir par la chaîne en hébreu d'i24NEWS. D’importantes quantités d’explosifs auraient déjà été introduites dans ces infrastructures souterraines il y a environ trois semaines, et l’armée souhaite désormais les faire sauter dès cette nuit.

L’opération avait déjà été suspendue à la suite d’une demande directe du président américain Donald Trump à Benjamin Netanyahou. Mais après le lancement mercredi d’un drone explosif du Hezbollah contre un engin militaire israélien, Tsahal réclame à nouveau l’autorisation de mettre le plan à exécution et attend une décision finale du bureau du Premier ministre.

Le chef d’état-major, Eyal Zamir, s’est rendu dans la journée à la frontière nord, où il a ordonné aux forces de se tenir prêtes à reprendre immédiatement les combats. Une approbation politique ouvrirait la voie à une reprise à grande échelle des opérations contre l’organisation terroriste chiite au Liban.

La destruction des tunnels constituerait une réponse majeure à l’attaque au drone, qui n’a fait aucun blessé. Selon l’analyse israélienne, ce type d’opération ne peut être dissocié du soutien de l’Iran, qui fournirait au Hezbollah les instructions et les moyens nécessaires.