À quelques heures de l’échéance fixée par le président américain Donald Trump, le climat est marqué par un pessimisme croissant à Washington. Selon plusieurs sources américaines et diplomatiques, les divergences entre les États-Unis et l’Iran restent profondes, rendant improbable tout accord à court terme sur la réouverture du détroit d’Ormuz.

D’après des informations relayées par le Wall Street Journal, l’administration américaine envisage désormais sérieusement une option militaire en cas d’échec des négociations. Des frappes ciblant des infrastructures stratégiques iraniennes - notamment des ponts et des installations électriques - pourraient être autorisées dans les prochaines heures, ouvrant la voie à une nouvelle phase d’escalade.

En coulisses, de hauts responsables américains estiment que le fossé entre les positions des deux parties est trop important pour être comblé dans les délais impartis. Du côté iranien, des signaux similaires émergent : Téhéran s’attend à la poursuite des opérations militaires américaines, ainsi qu’à la continuation d’actions israéliennes contre ses intérêts, même en cas de maintien du dialogue.

S’exprimant depuis la Maison-Blanche lundi, Donald Trump a durci le ton, affirmant que « l’Iran tout entier pourrait être anéanti du jour au lendemain, voire dès demain ».

Le président américain a précisé : « Je leur ai donné dix jours par pure gentillesse. Ils ont jusqu’à demain et nous verrons bien. Après cette date, ils n’auront plus de ponts, plus de centrales électriques. Retour à l’âge de pierre. »

Les espoirs de désescalade ont été compromis après le rejet par l’Iran d’une proposition américaine de cessez-le-feu, jugée insuffisante par Washington en raison de désaccords majeurs, notamment sur les questions nucléaires.

Les pourparlers, menés sous médiation régionale — notamment par l’Égypte, la Turquie et le Pakistan — impliquent côté américain plusieurs figures clés, dont des émissaires spéciaux et des responsables de haut rang. Cependant, les dégâts subis par les infrastructures iraniennes et les perturbations dans la chaîne de commandement compliquent considérablement la communication entre les parties.

En parallèle des efforts diplomatiques, le Commandement central américain a intensifié ses préparatifs militaires. Des bombardiers furtifs B-2 Spirit ont été placés en état d’alerte et préparés pour des missions de frappe à longue distance.

Conçus pour pénétrer des systèmes de défense aérienne sophistiqués, ces appareils représentent l’un des outils les plus avancés de la capacité stratégique américaine. Leur déploiement potentiel suggère la préparation d’opérations visant des cibles de grande valeur en profondeur sur le territoire iranien.