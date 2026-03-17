Un haut responsable du Kataeb Hezbollah, groupe terroriste pro-iranien actif en Irak, a été tué lors d’une frappe à Bagdad, a annoncé lundi l’organisation, sans en préciser les circonstances. Selon des sources sécuritaires citées par l’AFP, il s’agit d’Abu Ali al-Askari, également connu sous le nom d’Abu Ali al-Amiri, qui aurait été visé lors d’une attaque menée samedi dans la capitale irakienne. Le chef du groupe, Ahmad al-Hamidawi, a confirmé sa mort en évoquant son "martyre".

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Peu après cette annonce, Elizabeth Tsurkov, chercheuse israélienne enlevée par Kataib Hezbollah et retenue captive pendant deux ans et demi, a affirmé que ce commandant avait été directement impliqué dans sa détention. Libérée en septembre dernier sous pression américaine et avec l’aide des autorités irakiennes, elle a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il avait non seulement participé à sa captivité, mais aussi diffusé des accusations mensongères à son encontre, y compris après sa libération.

Elizabeth Tsurkov a également attribué la frappe aux États-Unis, en représailles aux attaques menées par le groupe contre des intérêts américains en Irak et dans la région. Elle a accusé le Kataeb Hezbollah d’avoir causé la mort de centaines de soldats américains, tout en soulignant que la majorité des victimes du groupe étaient des civils arabes, notamment en Irak et en Syrie.