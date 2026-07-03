Un habitant de Jérusalem inculpé pour espionnage au profit de l’Iran

Le parquet du district de Jérusalem a inculpé un habitant de la capitale israélienne, âgé de 21 ans, pour des activités d’espionnage au profit de l’Iran entre la fin de l’année 2025 et le début de l’année 2026.

Selon l’acte d’accusation, Eli Levon aurait été en contact avec deux individus se présentant sous les noms de "Sina" et "Alexander", décrits comme des agents agissant pour le compte des services de renseignement iraniens. Les autorités israéliennes affirment qu’il a accepté d’exécuter différentes missions en échange de rémunérations versées en cryptomonnaies.

Parmi les tâches qui lui sont reprochées figurent notamment la prise de photographies de la gare routière de Jérusalem ainsi que d’un bâtiment situé dans le quartier de Bukharim. Il aurait également déposé une boîte de cigarettes dans le centre commercial Hadar contenant un message indiquant : "La mission est accomplie".

D’après l’acte d’accusation, le jeune homme aurait reçu l’équivalent d’environ 1 379 dollars en cryptomonnaies pour ces différentes missions, dont près de 861 dollars de la part de "Sina" et 518 dollars de "Alexander".

Eli Levon est poursuivi pour contact avec un agent étranger et transmission d’informations susceptibles de bénéficier à un ennemi, des accusations graves dans le contexte des tensions persistantes entre Israël et l’Iran.