Un Israélien arrêté pour espionnage au profit de l'Iran et préparation d'un attentat visant Naftali Bennett

Les autorités israéliennes ont annoncé ce jeudi l’arrestation d’Ami Gaidrov, 22 ans, originaire de Haïfa, soupçonné d’espionnage pour le compte de l'Iran et de collaboration en vue d'un attentat contre une personnalité de haut rang en Israël, selon le Shin Bet et la police. Selon la chaîne en hébreu d'i24NEWS, il s'agirait de l’ancien Premier ministre Naftali Bennett.

Le procureur a déposé un acte d’accusation contre Gaidrov, tandis que des mises en accusation supplémentaires sont attendues pour d’autres suspects impliqués dans l’affaire.

Selon l’enquête, Ami Gaidrov aurait commencé à collaborer avec ses opérateurs iraniens en août 2025. En échange de tâches diverses, il aurait perçu plus de 70 000 shekels, principalement transférés via des cryptomonnaies. Le jeune homme aurait également fabriqué des explosifs en vue de l'attaque. Il aurait ainsi loué un appartement à Haïfa transformé en laboratoire et acheté des téléphones opérationnels, documentant notamment la fabrication des explosifs dans des vidéos envoyées à ses contacts comme preuve de l’avancement de la mission.

L’enquête révèle que Ami Gaidrov a continué à fournir des renseignements visuels aux Iraniens pendant l'opération "Rugissement du lion" ». Il aurait transmis des photos du port de Haïfa et de sites d’atterrissage de missiles, et aurait été chargé de trouver un logement offrant une vue stratégique pour y installer des caméras de surveillance.

Deux autres habitants du nord d’Israël, Sergueï Libman et Edouard Choubatouk, ont également été arrêtés. Ils sont soupçonnés d’avoir assisté Gaidrov dans l’acquisition des matières premières, la dissimulation des explosifs et dans des tests pour en vérifier l’efficacité.

Dans un communiqué, les services de sécurité ont appelé le public à la vigilance et mis en garde contre tout contact en ligne avec des inconnus proposant des missions rémunérées susceptibles de menacer la sécurité nationale.