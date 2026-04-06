Israël : quatre soldats arrêtés pour espionnage au profit de l’Iran

Une nouvelle affaire de sécurité met en lumière l’intensification des tentatives iraniennes de recrutement en Israël. Quatre soldats en service ont été arrêtés ces dernières semaines, soupçonnés d’avoir espionné pour le compte de Téhéran, dans le cadre d’une enquête qualifiée de particulièrement sensible.

Selon les informations désormais autorisées à la publication, les suspects sont détenus depuis plusieurs semaines, tandis que l’enquête se poursuit sous le coup d’un strict ordre de censure partielle.

Parallèlement, une autre enquête menée par les autorités israéliennes révèle des faits encore plus préoccupants. Plusieurs suspects sont accusés d’avoir fourni des services à des agents iraniens, notamment en tentant de fabriquer des explosifs à leur demande. Des expérimentations auraient même été réalisées avec les matériaux produits, selon des éléments validés par la justice.

Les investigations, conduites notamment par l’unité d’élite Lahav 433, spécialisée dans les crimes graves et les affaires de sécurité nationale, mettent en évidence une évolution des méthodes iraniennes. Celles-ci reposeraient de plus en plus sur le recrutement via les réseaux sociaux, avec des échanges directs et des instructions transmises en ligne.

Un autre suspect, un habitant de Jérusalem âgé de 21 ans, a également été arrêté fin mars. Il est soupçonné d’avoir entretenu des liens avec un agent du renseignement iranien et d’avoir mené diverses missions, incluant la collecte d’informations et la documentation de sites en Israël. Selon les autorités, il aurait agi en échange de paiements effectués en cryptomonnaie.

Les autorités mettent en garde contre cette menace croissante, soulignant la gravité des faits reprochés et les risques pour la sécurité nationale.