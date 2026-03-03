Une fausse vidéo de bombardements sur Tel-Aviv enflamme les réseaux sociaux

La vidéo cumule plus de cinq millions de vues

i24NEWS
i24NEWS
3 min
3 min
 ■ 
Capture d'écran de la vidéo de bombardements sur tel Aviv générée par IA
Capture d'écran de la vidéo de bombardements sur tel Aviv générée par IA Réseaux sociaux 27A

En pleine escalade militaire au Moyen-Orient, une vidéo spectaculaire montrant Tel-Aviv sous une pluie de missiles a embrasé les réseaux sociaux ce mardi, cumulant plus de cinq millions de vues. Diffusée par plusieurs comptes influents, elle a été présentée comme des images d’une frappe iranienne massive contre la métropole israélienne.

https://x.com/i/web/status/2028850471574868434

Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .

Un journaliste basé à Gaza a partagé la séquence en évoquant une ville « comme vous ne l’avez jamais vue », tandis qu’un autre commentateur, Suleiman Ahmed, parlait d’« images incroyables » de roquettes s’abattant sur le centre urbain. En quelques heures, les publications ont cumulé plus de cinq millions de vues sur la plateforme X.

Problème : les images ne sont pas authentiques. La séquence a été générée par intelligence artificielle. Certains indices — distorsions architecturales, incohérences visuelles, panneaux solaires déformés — ont rapidement mis la puce à l’oreille des internautes les plus aguerris.

Video poster
Édition Spéciale | Opération "Rugissement du Lion" : jour 4 de la guerre israélo-américaine contre l'Iran | Partie 3 | 03/03/2026

Des notes ajoutées par des contributeurs sur X ont précisé qu’il s’agissait d’un contenu artificiel ne correspondant à aucun événement réel survenu ce 3 mars. Si des alertes et des interceptions de missiles ont bien été signalées en Israël, aucune scène de destruction comparable à celle montrée dans la vidéo n’a été confirmée.

Fait notable, Grok, l’outil d’intelligence artificielle intégré à la plateforme d’Elon Musk, a dans un premier temps présenté la vidéo comme authentique, contribuant à la confusion.

Face aux vérifications, le journaliste gazaoui à l’origine de l’un des partages a fini par reconnaître que les images semblaient générées par IA. Il a toutefois choisi de maintenir la publication en ligne, estimant qu’elle traduisait « la réalité vécue à Gaza », même si la séquence elle-même était fictive.

L’emballement n’a pas épargné des personnalités françaises. La journaliste Laurence Haïm ainsi que l’ancien ambassadeur Gérard Araud ont relayé la vidéo avant de se raviser. La première a présenté ses excuses.

Cet article a reçu 3 commentaires

Commentaires