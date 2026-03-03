En pleine escalade militaire au Moyen-Orient, une vidéo spectaculaire montrant Tel-Aviv sous une pluie de missiles a embrasé les réseaux sociaux ce mardi, cumulant plus de cinq millions de vues. Diffusée par plusieurs comptes influents, elle a été présentée comme des images d’une frappe iranienne massive contre la métropole israélienne.

https://x.com/i/web/status/2028850471574868434 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un journaliste basé à Gaza a partagé la séquence en évoquant une ville « comme vous ne l’avez jamais vue », tandis qu’un autre commentateur, Suleiman Ahmed, parlait d’« images incroyables » de roquettes s’abattant sur le centre urbain. En quelques heures, les publications ont cumulé plus de cinq millions de vues sur la plateforme X.

Problème : les images ne sont pas authentiques. La séquence a été générée par intelligence artificielle. Certains indices — distorsions architecturales, incohérences visuelles, panneaux solaires déformés — ont rapidement mis la puce à l’oreille des internautes les plus aguerris.

Des notes ajoutées par des contributeurs sur X ont précisé qu’il s’agissait d’un contenu artificiel ne correspondant à aucun événement réel survenu ce 3 mars. Si des alertes et des interceptions de missiles ont bien été signalées en Israël, aucune scène de destruction comparable à celle montrée dans la vidéo n’a été confirmée.

Fait notable, Grok, l’outil d’intelligence artificielle intégré à la plateforme d’Elon Musk, a dans un premier temps présenté la vidéo comme authentique, contribuant à la confusion.

Face aux vérifications, le journaliste gazaoui à l’origine de l’un des partages a fini par reconnaître que les images semblaient générées par IA. Il a toutefois choisi de maintenir la publication en ligne, estimant qu’elle traduisait « la réalité vécue à Gaza », même si la séquence elle-même était fictive.

L’emballement n’a pas épargné des personnalités françaises. La journaliste Laurence Haïm ainsi que l’ancien ambassadeur Gérard Araud ont relayé la vidéo avant de se raviser. La première a présenté ses excuses.