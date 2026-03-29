Chaos à l’aéroport d’Aqaba : Arkia contrainte d’annuler plusieurs vols

La crise du transport aérien régional se poursuit, avec une perturbation soudaine des opérations de la compagnie israélienne Arkia en Jordanie. La compagnie a annoncé un changement immédiat de la politique des autorités jordaniennes, entraînant l’arrêt d’une partie de ses vols opérés depuis l’aéroport d’Aqaba, utilisé comme alternative à l’aéroport Ben Gourion.

Selon Arkia, les autorités jordaniennes refusent désormais d’autoriser des vols assurés avec des avions européens (que la compagnie israélienne affrète) vers plusieurs destinations, notamment en Europe et vers Bangkok. Cette décision inattendue a contraint la compagnie à suspendre toutes ses activités prévues depuis Aqaba jusqu’à nouvel ordre.

Afin de limiter l’impact sur les passagers, Arkia tente de réorganiser ses opérations en transférant une partie de ses vols vers l’aéroport de Taba, en Égypte, sous réserve des autorisations nécessaires. Dans l’immédiat, les passagers d’un vol à destination d’Athènes ont été redirigés vers un départ depuis Taba dans la journée.

La situation est encore plus complexe pour les voyageurs à destination de Bangkok, actuellement bloqués en Jordanie. Un dispositif alternatif a été mis en place : ils doivent d’abord être acheminés vers Larnaca, à Chypre, via des vols opérés par une compagnie jordanienne, avant de poursuivre leur trajet vers la Thaïlande.

La compagnie a présenté ses excuses aux passagers, soulignant que ces perturbations résultent de décisions indépendantes de sa volonté, dans un contexte particulièrement instable pour le secteur aérien israélien.