El Al annonce neuf nouvelles destinations en Europe et en Asie

La compagnie aérienne israélienne El Al a dévoilé dimanche une importante extension de son réseau international, avec le lancement de neuf nouvelles destinations directes à travers le monde. Cette annonce marque l’une des phases de croissance les plus ambitieuses de l’histoire de la compagnie.

Trois nouvelles liaisons long-courrier relieront directement Israël à l’Asie : Hanoï au Vietnam, Séoul en Corée du Sud et Manille aux Philippines. Ces lignes seront assurées à raison de trois vols hebdomadaires chacune. Les billets pour Hanoï seront mis en vente dès ce dimanche pour des vols à partir d’octobre 2026, à un tarif débutant à 899 dollars aller-retour. La commercialisation des vols vers Séoul est prévue en mai prochain pour un lancement en mars 2027, tandis que les détails concernant Manille seront communiqués ultérieurement. Ces vols long-courriers seront assurés par les avions Dreamliner de la flotte El Al, proposant trois classes de service: économique, premium et affaires.

Parallèlement, la filiale Sundor élargit l’offre européenne avec six nouvelles destinations. L’Italie est particulièrement mise à l’honneur avec des vols vers Catane, en Sicile, et Cagliari, en Sardaigne. S’ajoutent également Bâle en Suisse, Zagreb et Dubrovnik en Croatie. Fait marquant, la compagnie fera son retour à Copenhague pour la première fois depuis 2001, avec des vols directs opérés par Sundor.

Côté tarifs, les billets aller-retour vers la Sardaigne et la Croatie débuteront à 399 dollars, la Sicile à 389 dollars, Bâle à 439 dollars et Copenhague à 529 dollars. Les ventes pour l’ensemble des destinations européennes ouvriront également ce dimanche.

Selon El Al, ces nouvelles lignes répondent autant à une demande touristique croissante qu’aux besoins des voyageurs d’affaires, tout en renforçant les liens économiques entre Israël, l’Asie et l’Europe. La compagnie souligne également le développement de partenariats avec d’autres transporteurs internationaux afin d’offrir davantage de correspondances vers des destinations secondaires.

Avec ces ajouts, El Al prévoit d’exploiter près de 60 destinations directes depuis et vers Israël, un record absolu pour la compagnie. Au total, environ 900 vols hebdomadaires sont attendus à l’échelle mondiale, tandis que l’activité en Amérique du Nord atteint également un niveau inédit, avec jusqu’à 55 vols par semaine. Cette expansion confirme la volonté d’El Al de renforcer durablement sa présence sur le marché aérien international.