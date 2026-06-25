Malgré les mises en garde, des Israéliens continuent de passer leurs vacances dans le Sinaï

Malgré le renforcement des avertissements aux voyageurs depuis les attaques du 7 octobre 2023, de nombreux Israéliens continuent de choisir le Sinaï comme destination estivale. Si la fréquentation de la péninsule égyptienne a fortement diminué par rapport à la période précédant la guerre, les habitués des plages de la mer Rouge continuent de s'y rendre, attirés par le calme, les paysages et des prix bien plus abordables qu'en Israël.

Au poste-frontière de Taba, les longues files d'attente d'autrefois ont disparu. Les chauffeurs locaux, habitués à la clientèle israélienne, continuent d'accueillir les visiteurs comme avant, donnant à certains vacanciers le sentiment que les avertissements sécuritaires ne se reflètent pas dans l'atmosphère sur place.

L'argument économique joue également un rôle important. Alors qu'un week-end dans un hôtel économique à Eilat coûte en moyenne environ 2 800 shekels pour une famille, petit-déjeuner compris, une formule comparable dans le Sinaï revient à environ 600 shekels. L'écart est encore plus marqué pour les établissements de catégorie intermédiaire : près de 7 000 shekels à Eilat contre environ 1 000 shekels dans le Sinaï. Même les hôtels de luxe restent nettement plus accessibles, avec un coût moyen d'environ 3 000 shekels, contre près de 10 000 shekels dans la station balnéaire israélienne.

Au-delà du farniente, la péninsule attire également les amateurs de randonnée, notamment vers le mont Sainte-Catherine, point culminant du Sinaï et destination prisée des marcheurs.

L'avertissement aux voyageurs reste toutefois en vigueur et continue de susciter des interrogations quant aux risques sécuritaires. Fait paradoxal, certains Israéliens présents sur place disent préférer que la destination demeure relativement confidentielle, redoutant qu'un retour massif des touristes israéliens ne transforme l'ambiance paisible qui fait aujourd'hui le charme du Sinaï.