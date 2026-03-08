20 % des forces combattantes de Tsahal sont des femmes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’armée israélienne a publié de nouvelles données illustrant la place croissante des femmes dans ses rangs. Elles représentent aujourd’hui environ 20 % des forces combattantes, une proportion qui a triplé au cours de la dernière décennie.

L’armée souligne que les combattantes ont démontré leur contribution importante à l’effort de guerre pendant l’opération "Rugissement du lion", opérant "avec professionnalisme, détermination et rigueur" sur l’ensemble des fronts. Depuis le début de l’opération, un grand nombre de réservistes ont été mobilisés, parmi lesquels les femmes représentent environ 20 % des effectifs.

Plus largement, les femmes occupent une place croissante dans l’armée israélienne. En 2025, elles représentent environ 35 % des militaires de carrière. Dans la hiérarchie, elles constituent près de 24 % des officiers au grade de lieutenant-colonel et environ 15 % des colonels.

Tsahal souligne également avoir élargi progressivement l’accès des femmes aux fonctions opérationnelles. Aujourd’hui, plus de 90 % des postes au sein de l’armée leur sont ouverts. L’institution affirme que la protection de leur sécurité physique, mentale et professionnelle constitue un principe central, tout en cherchant à maximiser leur potentiel opérationnel.

Les données publiées détaillent aussi leur présence dans différentes branches de l’armée. Dans la marine, environ 25 commandantes diplômées du cours d’officiers de marine participent actuellement à l’opération "Rugissement du lion", aux côtés d’environ 130 combattantes servant à bord de navires lance-missiles. Dans les domaines du renseignement, de la planification, du commandement et de la conduite des frappes navales, les femmes représentent environ 40 % des effectifs.

Dans l’armée de l’air, les femmes constituent environ la moitié du personnel du système de défense aérienne. L’opération en cours mobilise également quelque 5 000 réservistes féminines au sein de cette branche, tandis qu’une trentaine de combattantes participent aux équipages aériens.

Au sein de la direction des communications et du cyber, plus de 40 % des soldats du bataillon de guerre électronique de la brigade Sphera sont des femmes.

"Les femmes servent dans Tsahal depuis sa création et leur contribution est essentielle à l’accomplissement de ses missions", souligne l’armée dans son communiqué, ajoutant que, dans l’opération "Rugissement du lion", elles jouent un rôle central aussi bien sur le front que dans les missions de soutien.