33 avions ravitailleurs américains immobilisés à Ben Gourion, des retards de vols redoutés

Treize appareils devaient quitter l'aéroport d'ici mardi soir, mais leur départ a été suspendu en raison de l'escalade entre les États-Unis et l'Iran. Après une évaluation sécuritaire, le ministère israélien des Transports a décidé de ne pas annuler de vols à ce stade, tout en se préparant à d'importants retards au décollage et à l'atterrissage.

Les avions-citernes occupent des emplacements habituellement réservés aux appareils civils, réduisant la capacité de stationnement de l'aéroport. Selon les autorités, l'arrivée d'un seul ravitailleur américain supplémentaire pourrait rendre des annulations de vols inévitables.

Les appareils demeurent en Israël alors que l'armée américaine affirme avoir mené une 10e nuit consécutive de frappes contre l'Iran. Leur présence est jugée essentielle pour soutenir les opérations aériennes américaines dans la région.

Le 14 juillet, Israël avait déjà suspendu l'autorisation d'accueillir de nouveaux avions ravitailleurs américains à Ben Gourion après le gel d'un plan visant à transférer progressivement ces appareils vers des bases de l'armée de l'air israélienne.