Les ravitailleurs américains transférés vers des bases militaires

Des dizaines d’avions ravitailleurs supplémentaires de l’US Air Force, envoyés en Israël dans le cadre du renforcement du dispositif militaire américain dans la région, seront stationnés sur des bases aériennes israéliennes et non à l’aéroport international Ben Gourion, a annoncé l’armée israélienne.

Selon Tsahal, cette décision, prise en coordination avec les autorités militaires américaines, vise à limiter les perturbations du trafic aérien civil. Le ministère israélien des Transports avait déjà plafonné à 20 le nombre d’avions ravitailleurs autorisés à stationner à Ben Gourion afin de préserver le bon fonctionnement des vols commerciaux en pleine saison estivale.

Le choix de déployer ces appareils sur des bases militaires a permis à l’armée de l’air israélienne d’anticiper les préparatifs logistiques nécessaires à leur accueil.

L’armée israélienne souligne qu’elle met tout en œuvre pour faciliter le déploiement des forces américaines sur son territoire, tout en veillant à maintenir les capacités de l’aviation civile.

Ce renforcement de la présence américaine intervient dans un contexte de fortes tensions régionales et témoigne de la coopération étroite entre Washington et Jérusalem sur le plan militaire. Les avions ravitailleurs jouent un rôle stratégique en permettant le ravitaillement en vol des appareils de combat, augmentant ainsi leur autonomie et leur capacité d’intervention sur de longues distances.