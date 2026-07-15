Pas plus de 20 avions ravitailleurs américains resteront à Ben Gourion d’ici au 21 juillet

Cette décision vise à éviter de nouvelles perturbations du trafic aérien commercial en pleine saison estivale.

Actuellement, 33 avions ravitailleurs de l’US Air Force occupent des places de stationnement sur le principal aéroport d’Israël, provoquant une importante pénurie d’emplacements pour les appareils civils. À la suite d’une décision du cabinet, leur nombre sera plafonné à 20, conformément à un accord conclu précédemment.

Les avions américains supplémentaires seront transférés vers des bases de Tsahal désignées par le ministère de la Défense. Le ministère des Transports affirme que cette réorganisation doit permettre de poursuivre les activités militaires tout en préservant le fonctionnement de l’aviation civile et en limitant autant que possible les annulations de vols.

L’Autorité israélienne des aéroports avait averti en début de semaine que le maintien d’un trop grand nombre d’appareils militaires à Ben Gourion pourrait entraîner l’annulation de près de 50 000 billets d’avion d’ici à la fin du mois de juillet.

La réduction annoncée doit donc libérer des places de stationnement au moment où l’aéroport connaît l’une de ses périodes les plus chargées de l’année.