Israël : 50 000 billets d'avion risquent d’être annulés à cause des avions ravitailleurs américains

Le maintien d’avions ravitailleurs américains à l’aéroport Ben Gourion pourrait fortement perturber le trafic aérien civil dans les prochaines semaines et entraîner l’annulation de dizaines de milliers de billets, alerte l’Autorité aéroportuaire israélienne.

L’armée américaine a en effet gelé le transfert prévu de ses appareils vers des bases de l’armée de l’air israélienne. Or, selon l’Autorité aéroportuaire, la présence prolongée de ces avions militaires devrait provoquer à partir du 23 juillet une grave pénurie de places de stationnement pour les avions de ligne.

Dans une lettre urgente adressée au directeur général du ministère des Transports, le directeur général de l’Autorité aéroportuaire, Sharon Kadmi, indique que les appareils n’ont toujours pas été déplacés malgré l’accord conclu. Quatre avions ravitailleurs américains supplémentaires auraient même été stationnés récemment à Ben Gourion, aggravant encore la situation.

Faute de libération rapide des emplacements, environ dix vols par jour pourraient être annulés, ce qui menacerait près de 50 000 billets d’ici à la fin du mois. L’Autorité met en garde contre les conséquences pour les voyageurs, les compagnies aériennes, l’économie israélienne et le statut de Ben Gourion comme plateforme internationale.

Sharon Kadmi réclame donc l’application immédiate du plan de transfert, faute de quoi l’aéroport pourrait être contraint de prendre des mesures opérationnelles importantes, notamment des annulations de vols.

La ministre des Transports Miri Regev avait déjà alerté le Premier ministre Benjamin Netanyahou à la fin du mois de mai sur l’impact de la présence de ces appareils. Elle avait proposé de les redéployer vers des bases militaires capables de les accueillir sans nuire aux opérations civiles.