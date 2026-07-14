Israël limite à 20 le nombre d’avions ravitailleurs américains stationnés à Ben Gourion

Israël n’autorisera pas plus de 20 avions ravitailleurs américains à stationner à l’aéroport Ben Gourion, a annoncé la ministre des Transports Miri Regev. Les autres appareils militaires devront être redirigés vers des bases de l’armée de l’air israélienne afin de ne pas perturber davantage le trafic commercial.

Cette décision intervient après un avertissement de l’Autorité aéroportuaire israélienne, selon laquelle jusqu’à 50 000 billets d’avion pourraient être menacés d’annulation dans les prochaines semaines si une partie des appareils américains n’était pas retirée du principal aéroport international du pays.

"Des centaines de milliers d’Israéliens ont acheté des billets pour partir en vacances cet été", a souligné Miri Regev. "Nous avons promis de permettre le maintien des vols commerciaux et de ne pas annuler un seul billet à cause des avions ravitailleurs américains."

La présence prolongée d’appareils militaires américains à Ben Gourion, dans le contexte de la guerre avec l’Iran, empêche depuis plusieurs mois le retour complet à la normale des opérations civiles. Elle entraîne également une hausse des coûts pour les compagnies aériennes israéliennes, confrontées à des contraintes accrues sur les créneaux de décollage, d’atterrissage et de stationnement.