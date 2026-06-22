Crise à Ben Gourion : l'été des Israéliens menacé

Les vacances d'été de dizaines de milliers d'Israéliens pourraient être fortement perturbées. Le directeur général de l'Autorité aéroportuaire israélienne, Sharon Kedmi, a averti que près de 100 000 billets d'avion risquent d'être annulés si les États-Unis ne retirent pas rapidement leurs avions ravitailleurs stationnés à l'aéroport Ben Gourion.

Dans une lettre adressée au ministère des Transports, Kedmi dénonce une situation devenue critique depuis la fin de l'opération « Rugissement du Lion » contre l'Iran. Plusieurs appareils ravitailleurs américains, présents en Israël depuis avant le début de la campagne militaire du 28 février, occupent toujours des emplacements destinés aux avions civils.

Selon le responsable israélien, seules 65 des 99 places de stationnement réservées aux avions de passagers sont actuellement disponibles, alors qu'un minimum de 80 positions est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'aéroport au mois de juillet. Pour le mois d'août, l'intégralité des 99 emplacements devra être libérée afin de faire face au pic de trafic estival.

Malgré des discussions intensives menées par le ministère des Transports, auxquelles participe notamment la ministre Miri Regev, aucune échéance précise n'a encore été communiquée concernant le départ des appareils américains.

Dans son courrier, Sharon Kedmi prévient qu'en l'absence d'engagement concret de Washington, l'Autorité aéroportuaire n'aura « d'autre choix » que d'informer les compagnies aériennes, dans les 24 heures, de la nécessité d'adapter leurs programmes de vols.

Une telle décision entraînerait l'annulation d'environ 100 000 billets d'avion, voire davantage, compromettant les projets de vacances de nombreux Israéliens au cœur de la saison estivale.