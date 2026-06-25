Ben Gourion se prépare au pic de l’été

L'aéroport Ben Gourion retrouve progressivement son fonctionnement habituel. Plusieurs avions ravitailleurs américains stationnés depuis plusieurs mois sur le tarmac ont été redéployés ces derniers jours vers d'autres bases de la région, notamment au Qatar et dans d'autres pays du Golfe.

Selon les médias israéliens, jusqu'à 74 avions ravitailleurs étaient stationnés à Ben Gourion, auxquels s'ajoutaient une vingtaine d'appareils sur la base aérienne de Ramon. Leur présence occupait un nombre important de places de stationnement destinées aux avions civils, alimentant les craintes d'annulations et de retards pendant la saison estivale.

Les autorités américaines ont désormais demandé que davantage d'appareils soient transférés afin de permettre à l'aéroport israélien de fonctionner à pleine capacité au cours des prochains mois.

L'Autorité des aéroports israéliens annonce que ce jeudi sera la journée la plus chargée depuis le lancement de l'opération « Rugissement du Lion », avec plus de 75 000 passagers attendus sur les vols internationaux à l'arrivée comme au départ.

Les prévisions pour le mois de juillet confirment cette reprise : plus de deux millions de voyageurs devraient transiter par Ben Gourion, soit une hausse d'environ 25 % du trafic international par rapport à la même période l'an dernier.

La ministre israélienne des Transports, Miri Regev, a salué les mesures prises pour garantir la fluidité du trafic aérien durant l'été. Elle a notamment souligné les efforts menés avec les autorités américaines pour évacuer une partie des avions militaires et ainsi augmenter le nombre de créneaux disponibles pour les compagnies aériennes.

Dans le cadre de cette montée en puissance, le terminal 1 reprendra progressivement ses activités. Les vols domestiques y seront rétablis à partir du 28 juin, suivis des vols internationaux dès le 1er juillet, afin d'absorber l'afflux attendu de passagers pendant la période estivale.