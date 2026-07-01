7-Octobre : les familles lancent une collecte pour le grand hommage national

À un peu plus de trois mois du troisième anniversaire du massacre du 7 octobre 2023, les familles des victimes, des otages et des survivants, réunies avec le mouvement Kumu, ont lancé une campagne de financement participatif pour organiser le Cérémonie nationale de commémoration au parc Hayarkon, à Tel-Aviv.

Les organisateurs souhaitent réunir plusieurs centaines de familles endeuillées, d'anciens otages, de survivants des attaques, ainsi que des artistes israéliens et des milliers de participants, dans ce qu'ils présentent comme « le plus grand événement commémoratif de l'histoire de l'État d'Israël ».

L'objectif de la collecte est fixé à 2 millions de shekels afin de financer cet événement, dont la troisième édition se veut un hommage aux victimes du massacre du 7 octobre et de la guerre « Épées de fer ». Au moment du lancement, près de 20 000 shekels avaient déjà été récoltés auprès de plus de 140 donateurs.

Dans leur appel, les familles expliquent vouloir offrir « une image sans filtre de la catastrophe » et donner la parole aux proches des victimes, aux anciens otages, aux blessés, aux communautés détruites ainsi qu'aux survivants.

Les organisateurs soulignent que la cérémonie est née de l'initiative des familles elles-mêmes avant de devenir, selon eux, le principal rendez-vous commémoratif national et international consacré au 7 octobre. Ils affirment vouloir proposer un événement « rassembleur, respectueux et ouvert à tous les Israéliens », quelles que soient leurs origines ou leurs sensibilités.

L'édition précédente avait été suivie par plus de 1,5 million de téléspectateurs en Israël, avec une retransmission sur les principales chaînes de télévision, les radios et de nombreux médias, ainsi que sur une cinquantaine de réseaux internationaux. Cette année encore, la cérémonie sera diffusée en direct sur les plateformes de streaming et accompagnée de plus de 150 projections communautaires à travers le monde, ainsi que de dizaines de rassemblements organisés dans plusieurs villes israéliennes.