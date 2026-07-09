78 ans après, Tsahal retrouve la tombe d'un soldat tombé en 1948

Près de 78 ans après sa disparition, Tsahal a annoncé avoir identifié le lieu de sépulture du soldat Yaakov Zrihan, tué lors de la guerre d'Indépendance de 1948.

Cette découverte est le résultat d'une enquête de 15 ans menée par l'unité des disparus de l'armée israélienne. Les investigations ont permis d'établir que Yaakov Zrihan reposait dans une fosse commune non identifiée au cimetière militaire de Kiryat Anavim, aux côtés de sept autres soldats de Tsahal.

Pour parvenir à cette conclusion, les enquêteurs ont analysé des archives, recueilli des témoignages, effectué des analyses de sol et mené des fouilles archéologiques.

Originaire de Casablanca, au Maroc, Yaakov Zrihan avait fait son alyah en 1947 avec un mouvement de jeunesse avant de rejoindre le Palmach le 12 avril 1948.

Selon Tsahal, il participait à un convoi destiné à ravitailler Jérusalem, alors assiégée, lorsqu'il a été tué près de Sha'ar HaGai, le 20 avril 1948.

À l'issue de l'enquête, la famille du soldat a été informée par la cheffe de la Direction des ressources humaines de Tsahal, la générale Edna Ilya.

« C'est notre devoir moral de continuer à accompagner les familles endeuillées et de leur apporter des réponses », a déclaré Edna Ilya.

Sa sœur, Yvonne Cohen, a confié que cette découverte représentait « tout » pour elle. « J'appellerai mes fils afin qu'ils puissent réciter le Kaddish pour la première fois sur sa tombe », a-t-elle déclaré.

Une cérémonie militaire officielle sera prochainement organisée au cimetière de Kiryat Anavim afin d'inaugurer la pierre tombale de Yaakov Zrihan, près de huit décennies après sa mort.