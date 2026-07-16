À l'heure la plus chargée de la semaine, des centaines d'orthodoxes paralysent la route 4

La circulation a été interrompue jeudi après-midi sur la route 4, à hauteur de l'échangeur de Geha, près de Bnei Brak, en raison d'une manifestation de plusieurs centaines d'orthodoxes opposés à l'arrestation de jeunes refusant de se présenter au service militaire.

Les protestataires, issus d'un groupe dissident de la Faction de Jérusalem considéré comme encore plus radical, se sont rassemblés rue Jabotinsky en direction de Petah Tikva avant de s'asseoir et de s'allonger sur la chaussée.

La police avait préventivement fermé la route dans les deux sens entre les échangeurs d'Aluf Sadeh et d'Em Hamoshavot afin de se préparer à la mobilisation. Ces barrages, organisés à l'une des heures les plus chargées de la semaine, ont provoqué d'importants embouteillages dans un secteur déjà régulièrement saturé en fin de journée.

Des heurts ont éclaté à l'échangeur de Geha entre certains manifestants et des automobilistes bloqués. Les forces de l'ordre ont tenté de dégager les protestataires allongés sur la route, sans parvenir dans un premier temps à rétablir la circulation.

La police a déployé des agents dans les principaux points de rassemblement pour maintenir l'ordre et rediriger le trafic. Elle a appelé les conducteurs à éviter le secteur et à emprunter des itinéraires alternatifs. Tout en rappelant que le droit de manifester constitue "un principe fondamental dans un État démocratique", elle a averti qu'elle ne tolérerait ni troubles à l'ordre public ni atteintes à la liberté de circulation.

Cette mobilisation intervient après plusieurs actions similaires du même groupe. Lors d'un précédent blocage de la route 4, les manifestants avaient été évacués de force. L'intervention policière avait alors suscité des critiques de plusieurs responsables politiques, dont le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir.