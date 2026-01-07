Adolescent écrasé à Jérusalem : la police fait marche arrière, le chauffeur n'est plus soupçonné de meurtre

La police a demandé mercredi d'inculper le chauffeur de bus qui a renversé et tué hier le jeune Yosef Eizenthal, d'homicide volontaire avec circonstances aggravantes, avant de revenir sur sa décision "après examen" et l'inculpe désormais d'homicide volontaire ou par négligence.

La détention du conducteur responsable de l'accident a été prolongée de 9 jours. Au cours de l'audience, la juge a déclaré croire le chauffeur "lorsqu'il dit qu'il s'agissait d'une situation stressante". "Mais je ne pense pas que foncer dans la foule soit une option raisonnable, dont les conséquences, comme nous l'avons vu, sont graves. Je ne partage pas l'argument selon lequel le chauffeur est la victime et que cette affaire est politique."

Les funérailles du jeune garçon ont eu lieu aujourd'hui à 13h00 au cimetière du Mont des Oliviers, à Jérusalem.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré : "Je ressens une profonde douleur face à la perte du cher étudiant de yeshiva Yossef Eisenthal, qui a été écrasé à mort hier lors d'une manifestation à Jérusalem. Les circonstances de cette tragédie feront l'objet d'une enquête approfondie afin d'en tirer tous les enseignements nécessaires. Je présente mes plus sincères condoléances à la famille Eisenthal. Dans le même temps, j'appelle à éviter l'escalade des tensions afin que nous ne connaissions pas, à Dieu ne plaise, d'autres tragédies. La valeur de la sainteté de la vie est gravée dans notre héritage, et nous devons la préserver à tout prix."

L'incident tragique s'est produit mardi soir lors d'une manifestation de la communauté orthodoxe à Jérusalem contre l'incorporation des étudiants de yeshiva. Un bus a été filmé percutant des manifestants, tuant Eisenthal, résidant du quartier de Ramot. Une enquête préliminaire suggère que le jeune homme s'était accroché au bus. En outre, trois piétons âgés d'environ 15 ans ont été légèrement blessés.

Le chauffeur, placé en garde à vue, a affirmé lors de son interrogatoire avoir été attaqué par des fauteurs de troubles et avoir accéléré en conséquence. Il aurait également contacté la police avant l'incident, se sentant apparemment menacé et agressé. La compagnie de bus qui l'emploie a déclaré : "Nous sommes bouleversés par cet incident et présentons nos condoléances à la famille et à la communauté. L'affaire fait l'objet d'une enquête policière, et la compagnie coopère pleinement et transmettra toutes les informations requises."