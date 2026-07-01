Amir Baram appelle à une nouvelle alliance régionale face à l'Iran

Le directeur général du ministère israélien de la Défense, Amir Baram, a appelé mercredi à la mise en place d'une nouvelle architecture régionale de sécurité face à la menace iranienne, estimant que les évolutions géopolitiques imposent à Israël d'adapter sa stratégie militaire et diplomatique.

S'exprimant lors de la conférence de Herzliya à l'université Reichman, Amir Baram a déclaré que la guerre avait renforcé la convergence d'intérêts entre plusieurs pays de la région face à l'Iran. Il a évoqué la création d'une alliance allant de l'Inde aux Émirats arabes unis, jusqu'à la Grèce et Chypre.

Selon lui, les accords internationaux actuellement en discussion pourraient injecter des centaines de milliards de dollars dans l'économie iranienne, permettant à Téhéran d'accélérer considérablement son réarmement.

Le responsable israélien a également insisté sur la nécessité de conclure un nouveau mémorandum de coopération sécuritaire avec les États-Unis, fondé non seulement sur des valeurs communes mais aussi sur des intérêts stratégiques partagés.

« Pour nous, l'Iran est une menace existentielle ; pour les États-Unis, il s'agit d'un défi régional chronique, tandis que la Chine demeure leur priorité stratégique. Nous pensons à Téhéran, eux pensent à Taïwan », a-t-il déclaré.

Amir Baram a estimé qu'un Israël « fort, indépendant et proactif » constitue un atout stratégique pour Washington, en contribuant à stabiliser le Moyen-Orient et en permettant aux États-Unis de concentrer davantage de ressources sur la région indo-pacifique.

Enfin, il a assuré qu'Israël avait considérablement renforcé sa production d'intercepteurs antimissiles grâce à des mesures d'urgence mises en œuvre depuis un an. Selon lui, les stocks des systèmes Arrow, Fronde de David et Dôme de fer continuent d'augmenter malgré les combats en cours.