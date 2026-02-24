Après quatre ans de guerre, 23 000 Ukrainiens vivent en Israël sans statut de réfugié

Quatre ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine, environ 23 000 ressortissants ukrainiens vivent actuellement en Israël sans bénéficier d’un statut officiel de réfugié, selon un rapport publié par l’ONG ASSAF, organisation d’aide aux réfugiés. La majorité sont des femmes, dont près de 14 000 sont arrivées après l’invasion russe du 24 février 2022. Les autres se trouvaient déjà en Israël auparavant, comme travailleuses migrantes, demandeuses d’asile ou migrantes sans papiers.

Tous séjournent légalement dans le pays grâce à un régime de protection collective qui les met à l’abri d’une expulsion en raison du danger dans leur pays d’origine. Toutefois, cette protection ne s’accompagne pas d’un statut formel de réfugié ni de droits sociaux durables, souligne le rapport.

Selon l’ONG, l’aide accordée à l’arrivée, comprenant couverture médicale, bons alimentaires et soutien au logement dans des situations extrêmes, a progressivement été réduite jusqu’à disparaître. Les conséquences sociales seraient lourdes : un tiers des femmes seraient contraintes de travailler sans autorisation, et beaucoup combineraient emplois déclarés et travail informel. Les secteurs les plus fréquents sont le ménage, l’aide à domicile et la maintenance.

ASSAF fait également état d’une aggravation marquée de la précarité en 2025. Près de 70 % des réfugiés souffriraient d’insécurité alimentaire, tandis que la santé physique et mentale se détériorerait. L’organisation évoque aussi une exposition accrue à l’exploitation professionnelle et, dans certains cas, à la prostitution de survie. Par ailleurs, plusieurs demandeurs d’asile ukrainiens auraient perdu la vie en Israël depuis le début de la guerre, notamment lors de la Guerre des douze jours contre l'Iran.

Pour l’heure, le ministère israélien de l’Intérieur a prolongé la protection collective jusqu’à la fin mars. Une décision jugée insuffisante par les associations, d’autant que l’Union européenne et les États-Unis ont étendu des dispositifs similaires pour un à deux ans supplémentaires.

La directrice générale d’ASSAF, Tali Aharental, appelle les autorités israéliennes à rétablir et élargir les mécanismes d’aide afin de garantir aux réfugiées ukrainiennes et à leurs enfants des conditions de vie dignes et sécurisées, conformément aux obligations légales de l’État.