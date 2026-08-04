Attentat déjoué à Jérusalem : un suspect arrêté dans le camp de Shuafat

Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté dans la nuit de lundi à mardi un habitant du camp de Shuafat, à Jérusalem-Est, soupçonné de préparer un attentat et de participer à des activités terroristes, a annoncé la police.

L’opération a été menée par les unités infiltrées de la police aux frontières de Jérusalem, sous la direction du Shin Bet. Des combattants de la police aux frontières de Jérusalem et de la périphérie de la capitale, ainsi que des policiers du district de Jérusalem, ont également pris part à l’intervention.

Les forces israéliennes ont fait irruption au domicile du suspect après avoir pénétré dans le bâtiment. Elles l’ont localisé sur place avant de procéder à son arrestation.

Une fouille du logement a ensuite été menée dans le cadre de l’opération. La police n’a pas précisé si des armes, des explosifs ou d’autres éléments compromettants avaient été découverts.

À l’issue de l’intervention, le suspect a été remis au Shin Bet pour la poursuite de son interrogatoire. Les autorités n’ont pour l’instant fourni aucun détail supplémentaire sur la nature de l’attentat présumé, son stade de préparation ou la cible envisagée.