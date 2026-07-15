Attentat déjoué : un suspect recherché découvert caché dans le coffre d’une voiture

Lors d’un contrôle ciblé mené au point de passage des Tunnels et au checkpoint d’al-Zaïm, des policiers et des gardes-frontières ont intercepté un véhicule suspect. En ouvrant le coffre, ils y ont découvert deux Palestiniens originaires de Tulkarem, dissimulés à l’intérieur afin d’entrer illégalement en Israël.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’un des deux hommes était recherché par les services de sécurité. Il est soupçonné d’avoir préparé une attaque et d’avoir tenté de pénétrer sur le territoire israélien dans ce but.

Dans un autre incident survenu dans le même secteur, deux autres Palestiniens originaires d’Azariya et de Za’atara ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de franchir un checkpoint avec de fausses cartes d’identité israéliennes.

Leur conducteur, un résident de Jérusalem de nationalité israélienne, a également été interpellé. Tous les suspects ont été transférés aux services de sécurité pour interrogatoire.