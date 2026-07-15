Une Israélienne légèrement blessée dans une attaque aux pierres en Judée-Samarie

Selon le Magen David Adom, la victime a reçu les premiers soins sur place après avoir été touchée lors de l’attaque. Son état est qualifié de léger.

Deux autres véhicules israéliens ont également été endommagés par des jets de pierres dans le même secteur, a indiqué l’armée israélienne. Aucun autre blessé n’a été signalé.

Tsahal a rapidement déployé des forces dans la zone et lancé des recherches afin de retrouver les auteurs de l’attaque. Les soldats ont également encerclé le village de Sinjil dans le cadre de l’opération.

La route 60, qui traverse une grande partie de la Judée-Samarie, est régulièrement le théâtre de jets de pierres contre des véhicules israéliens. Les forces de sécurité poursuivent leurs recherches et aucune arrestation n’a encore été annoncée.