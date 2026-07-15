Une Israélienne légèrement blessée dans une attaque aux pierres en Judée-Samarie

Une Israélienne de 62 ans a été légèrement blessée mercredi matin après que des Palestiniens ont lancé des pierres sur son véhicule alors qu’elle circulait sur la route 60.

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The scene where an Israeli woman was lightly injured after Palestinians hurled stones at her car on Route 60 Highway, near Sinjil in the West Bank on July 15, 2026
The scene where an Israeli woman was lightly injured after Palestinians hurled stones at her car on Route 60 Highway, near Sinjil in the West Bank on July 15, 2026Magen David Adom

Selon le Magen David Adom, la victime a reçu les premiers soins sur place après avoir été touchée lors de l’attaque. Son état est qualifié de léger.

Deux autres véhicules israéliens ont également été endommagés par des jets de pierres dans le même secteur, a indiqué l’armée israélienne. Aucun autre blessé n’a été signalé.

Tsahal a rapidement déployé des forces dans la zone et lancé des recherches afin de retrouver les auteurs de l’attaque. Les soldats ont également encerclé le village de Sinjil dans le cadre de l’opération.

La route 60, qui traverse une grande partie de la Judée-Samarie, est régulièrement le théâtre de jets de pierres contre des véhicules israéliens. Les forces de sécurité poursuivent leurs recherches et aucune arrestation n’a encore été annoncée.

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