Ben Gvir réclame le retour des éliminations ciblées

Plusieurs ministres ont plaidé pour une modification des règles d'ouverture du feu appliquées par Tsahal.

Selon Israel National News, le ministre de la Défense Israel Katz a présenté un bilan des opérations en cours, affirmant que l'armée poursuivait ses interventions dans les camps de réfugiés, avec des arrestations et des opérations de ratissage, tout en laissant entendre que de nouvelles incursions pourraient être nécessaires.

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a appelé à un changement de doctrine. « Nous devons revenir aux assassinats ciblés, modifier les règles d'ouverture du feu et permettre aux soldats de Tsahal de tirer dans ce type de situation », a-t-il déclaré lors de la réunion.

Le ministre de l'Éducation Yoav Kisch a lui aussi demandé une révision des règles d'engagement. De son côté, le général de brigade Yogev Bar Sheshet, contrôleur adjoint de l'establishment de la Défense, a expliqué que les soldats étaient souvent confrontés à des situations où terroristes et civils se mêlaient, rendant leur identification difficile.

Le ministre de l'Économie Nir Barkat a estimé qu'il était possible de distinguer les terroristes des civils, proposant de procéder d'abord à des tirs de sommation, puis de viser les jambes si nécessaire.

D'autres membres du gouvernement ont également réclamé un durcissement de la politique sécuritaire. Le ministre Ze'ev Elkin a appelé à une réponse « plus sévère », tandis que le vice-ministre Almog Cohen a plaidé pour une réaction « disproportionnée ». Le ministre Amichai Chikli a, pour sa part, demandé au commandant du Commandement central de modifier les règles d'ouverture du feu.

Revenant sur les critiques dont il fait l'objet, Itamar Ben Gvir a réaffirmé sa position, déclarant qu'« il vaut mieux que mille terroristes meurent plutôt qu'un seul cheveu d'un policier des gardes-frontières soit touché », ajoutant que cette approche devrait, selon lui, être également celle de Tsahal.